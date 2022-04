Sporazumom do promocije privrednog partnerstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazum o saradnji između Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori i Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća (UFCP), koji je danas potpisan u Podgorici, doprinijeće saradnji u oblasti promocije privrednog partnerstva i projekata od zajedničkog interesa.

Potpisnici Sporazuma su naveli da će strane potpisnice razmjenjivati iskustva u pogledu saradnje, a u smislu stvaranja odgovarajućeg sistemskog ambijenta za nesmetano poslovanje svojih članica.

“Tim Sporazumom strane su se usaglasile da će afirmisati saradnju između svojih članova, sarađivati u oblasti promocije privrednog partnerstva i raditi na realizaciji projekata od zajedničkog interesa”, navodi se u saopštenju UFCP-a.

Crna Gora kao zemlja sa evropskom perspektivom ima odlične preduslove za investiranje i veće prisustvo privrednika iz Njemačke i Francuske, a ovaj sporazum je pravi podsticaj na konkretne ekonomske korake.

Ove dvije zemlje predstavljaju stubove Evropske unije, pa Crna Gora ovim partnerstvom napreduje na svom evropskom putu.

Ispred Njemačkog poslovnog kluba sporazum je potpisala predsjednica Aleksandra Popović, a ispred Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća predsjednik Rajko Uskoković.

Potpisivanju sporazuma su prisustvovali ambasadori Francuske i Njemačke u Crnoj Gori, Christian Thimonier i Robert Weber.

