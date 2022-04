Spajić najavio rast penzija od deset odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Majsko usklađivanje penzija zbog rasta bruto zarade, koje je prouzrokovano programom Evropa sad, podići će penzije deset odsto, najavio je ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

„Završen inicijalni presjek za prvi kvartal – majsko usklađivanje penzija zbog rasta bruto zarade prouzrokovano Evropom sad! će podići penzije za deset odsto“, naveo je Spajić na svom Twitter nalogu.

On je kazao da su 400 miliona EUR u trezoru i 70 miliona EUR u zlatu garancija da će sve povišice biti isplaćene i održive za ovu godinu.

