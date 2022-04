Spajić: Desetak hiljada ljudi bi moglo da bude zaposleno u kripto industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima puno mladih ljudi koji su u kriptovalutama među prvima u svijetu, kazao je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, dodajući da bi desetak hiljada ljudi moglo da bude zaposleno u kripto industriji.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, poručio da imaju viziju Crne Gore koja će da bude napredna država, gdje će omladina da radi za visoke plate, ali ne da radi u državnoj upravi i ne radi ništa.

“Crna Gora ima puno mladih ljudi koji su u kriptovalutama među prvima u svijetu. Ti ljudi žele da se vrate u Crnu Goru”, rekao je Spajić.

Spajić je pojasnio da je blokčejn tehnologija koja omogućava transakcije i komunikaciju bez posrednika.

“To je bitno jer je finansijski sektor u mnogim instancama blokirao, bespotrebno se dodavalo administrativnih prepreka. Imate slanje novca za legitimne stvari gdje imate mnogo administrativnih prepreka i mnogo problema kada želite da sa lakoćom raspolažete sa svojim novcem i to rješava blokčejn”, kazao je Spajić, prenosi portal Vijesti.

On je dodao da su kriptovalute samo derivat toga i naveo primjer eterijuma koji omogućava pametne ugovore, koji se sami izvršavaju.

Spajić je, komentarišući “pucanje” prenosa sa panela na kom je gostovao osnivač eterijuma, kazao da Crna Gora ima puno izazova, naročito tehnoloških.

On je istakao da to ne znači da ne treba da se borimo za Crnu Goru.

“Od juče pokušavamo da nađemo prevodioca za lajv strim panela na kom je gostovao Vitalik Buterin, osnivač eterijuma. Industrija kriptovaluta je u pojavu, o kojoj se nije pričalo kod nas. Nismo se apdejtovali sa svijetom”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, već mjesecima komuniciraju na temu pravljenja novog zakonskog rješenja koje bi bilo najbolje u svijetu.

“Želimo da napravimo Arbitražni sud za pametne ugovore, koji bi povezivao svijet kriptovaluta i realni svijet.To je novina koju nijedna država nije spovela”, rekao je Spajić.

Spajić je istakao da se svaki dan prometuje oko 300 milijardi dolara kriptovaluta.

“Ako Crna Gora ima BDP od nekih pet milijardi eura, ukoliko dodamo jednu milijardu eura da prođe kroz ekonomiju, vi ćete imati rast od 20 odsto, što je srazmjerno turizmu. Potencijal je ogroman”, rekao je Spajić.

On je kazao da se Eterijum fondacija trenutno nalazi u Švajcarskoj i da trenutno operiraju po najvećim svjetskim standardima.

“Ukoliko prođe ovaj zakon postoji šansa da jedan dio ili satelit kompanije dođu u Crnu Goru. To bi se puno osjetilo kod nas. Imam projekciju da bi oko desetak hiljada ljudi moglo da bude zaposleno u kripto industriji”, rekao je Spajić.

Spajić je naveo da je Vitalik rekao da su dvije stvari bitne – legislativa i edukacija.

“Moramo da napravimo na fakultetima programe koji će da edukuju kadar koji može da isprati tehnologiju, da napravimo sredinu takvom da privlači mlade iz čitavog svijeta”, istakao je Spajić.

On je naveo da ima stotine ljudi u Crnoj Gori, ali i van nje koji su upućeni u kriptovalute, i koje treba vratiti u zemlju.

“Hiljade ljudi će se zaposliti u ovoj industriji. Imaćete građane koji će primati tri do četiri hiljade eura plate, moći će da se obogate od pravljenja inovativnih tehnologija, imaćete ljude iz čitavog svijeta koji će dolaziti ovdje”, rekao je Spajić.

Spajić je istakao da dvije industrije trenutno drže ekonomiju, turizam i energetika sa po 25 odsto.

“To su industrije koje su Bogom dane. Prvi put radimo na nečemu što nije vezano za priurodne resurse, nego za ljudski resurs. Želimo da ti ljudi budu nosioci rasta Crne Gore. Da načinom života, rada proizvode BDP”, istakao je Spajić.

Kako je kazao, kripto direktorat unutar Ministarstva finansija radi na zakonima.

“Blokčejn tehnologija je primarno vezana za ovaj resor. Postoji potreba za jednom međuresornom grupom koja će da gleda to sa više aspekata. Postoji doza sumnjičavosti prema nama sa stranih adresa”, kazao je Spajić.

Spajić smatra da će sankcije Rusiji donijeti veliki udar na ekonomiju i turizam Crne Gore.

“Imamo 23 odsto turista koji dolaze sa prostora Rusije i Ukrajine”.

On je rekao da se desio nesporazum između Kabineta premijera i Ministarstva vanjskih poslova (MVP), gdje postoje dva različita pristupa uvođenju sankcija.

On tvrdi da je MVP donosilo odluke o sankcijama tokom prošle godine i da taj resor tu vodi glavnu riječ.

“Poenta kabineta predsjednika Vlade je da treba da se nastavi ta praksa”, naglasio je Spajić.

