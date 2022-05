Snažan rast nakon višesedmičnog pada

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama indeksi su prošle sedmice snažno porasli, na Wall Streetu i više od šest odsto, što neki smatraju početkom oporavka tržišta, a drugi samo korekcijom cijena dionica nakon višesedmičnog oštrog pada.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice porastao 6,2 odsto, na 33.212 bodova, dok je S&P 500 skočio 6,6 odsto, na 4.158 bodova, a Nasdaq indeks 6,8 odsto, na 12.131 bod.

Nakon sedam sedmica pada, što nije zabilježeno još od dot.com krize 2001. godine, S&P 500 i Nasdaq indeks prošle sedmice su snažno porasli, prenosi SEEbiz.

To se, među ostalim, zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Apple, Amazon i Tesla, koje su u posljednje vrijeme bile pod pritiskom.

Snažno su porasle i cijene dionica niza trgovačkih lanaca, nakon što ih je nekoliko, uključujući Macy’s, objavilo bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate i povećalo procjene prodaje i zarade u ovoj godini.

Objave tih kompanija podržale su nadu ulagača da će potrošnja, najveća sastavnica američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP), i u narednom periodu snažno rasti.

Prije sedmicu slabi poslovni rezultati i smanjene procjene daljnje prodaje nekoliko trgovačkih lanaca, uključujući Walmart, zabrinule su ulagače.

„Da se razumijemo, ove sedmice objavljeni podaci ukazuju na usporavanje rasta privrede, a čini se i da će američka centralna banka Federalne rezerve (Fed) u naredna dva mjeseca podići kamatne stope po 0,5 postotnih bodova. Međutim, teza da se potrošači suzdržavaju od potrošnje, koja čini 70 odsto američke privrede, je prenapuvana, kao i teza o nadolasku recesije, jer novi poslovni rezultati kompanija i njihove pozitivne procjene govore suprotno”, kazala je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

Podršku tržištu pružili su i podaci koji podržavaju nadu da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u martu dostigla vrhunac i da će narednih mjeseci popuštati.

Pritom ulagače nije uznemirio revidirani podatak, prema kojem je američka privreda u prvom tromjesečju pala 1,5 odsto na anualiziranom nivou, nešto više u odnosu na prvu procjenu i očekivanja analitičara.

I dok dio analitičara smatra da je prošlosedmični skok cijena dionica možda početak oporavka tržišta nakon oštrog pada od početka godine, dio je skeptičan.

Kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim nivoima u 40 godina, iznad osam odsto, Fed je od marta povećao kamate 0,75 postotnih bodova, a očekuje se da će ih dodatno podignuti po 0,5 postotnih bodova na barem naredne dvije sjednice.

Do kraja godine ključne kamate mogle bi se kretati u rasponu od 2,5 do 2,75 odsto, procjenjuje se na tržištu.

To će izazvati usporavanje rasta privrede, a na to upućuju i svi posljednji pokazatelji.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice snažno porasle, no blaže nego na Wall Streetu. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,65 odsto, na 7.585 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,4 odsto, na 14.462 boda, a pariski CAC 3,65 odsto, na 6.515 bodova.

Na Tokijskoj je berzi Nikkei indeks ojačao 0,2 odsto, na 26.781 bod.

