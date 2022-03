Smanjiti opterećenja koja pogađaju građevinarstvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poremećaji na tržištu uzrokovali su poskupljenje gotovo svih građevinskih materijala, goriva i drugih resursa u lancu izvođenja građevinskih radova i usluga, zbog čega je neophodno što hitnije pronaći model smanjenja opterećenja koje pogađa građevinski sektor, smatraju u Privrednoj komori.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Odbora građevinarstva i industrije građevinskih materijala PKCG saopšteno je da je već očigledno da vremena za čekanja više nema i da državne institucije moraju reagovati u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

Na sjednici je ocijenjeno da Ministarstvo finansija i socijalnog staranja mora u što kraćem roku dostaviti smjernice upravama javnih radova i za saobraćaj, kao i drugim naručiocima iz ove oblasti, kako bi izvođači iskoristili mogućnost izmjena iznosa ugovora zaključenih po tenderima u smislu zakonskog ovlašćenja iz Zakona o javnim nabavkama.

“Privrednici imaju informacije iz neposredne komunikacije da naručioci nijesu spremni da uđu u procedure izmjene ugovora bez pomenutih instrukcija”, navodi se u saopštenju PKCG.

Na sjednici je saopšteno da je potrebno da Ministarstvo pokrene te procedure u najkraćem roku, jer će privrednici doći u situaciju da obustave radove zato što ne mogu dalje da ih finansiraju. Kad se radovi obustave, njihovo ponovno pokretanje je komplikovan i skup proces.

“Samo od početka godine, prema kalkulacijama koje su dobijene od privrednika, cijene goriva su se povećale oko 35 odsto, asfalta 55 odsto, betona 20 odsto, pijeska 50 odsto, a armature i polietilena po 40 odsto”, saopšteno je iz PKCG.

Oni su rekli da je takav skok cijena materijala doveo do gubitaka po ugovorima potpisanim početkom godine oko 20 odsto, a u odnosu na cijene i ugovore od prošle godine gubici idu i do 50 odsto, imajući u vidu da je sva ta roba osnova za formiranje cijena u niskogradnji, da je u procentualnom smislu učešće radne snage manje, a da su zarade u niskogradnji svega od deset do 30 odsto.

Predstavnici Inženjerske komore ocijenili su da izmjena cijena do 20 odsto predstavlja kratkoročno rješenje, te da sve zainteresovane strane treba zajednički da rade na iznalaženju dugoročnog rješenja, makar ono podrazumijevalo i izmjenu Zakona o javnim nabavkama.

Prema njihovim riječima, mogućnost nastanka takvog problema prepoznat je od ranije, a on ne bi u toj mjeri bio izražen da se primjenjivala takozvana klizna skala. Ona, iako dosta složena, bila je primjenljiva i omogućavala izvođačima radova da funkcionišu.

Sjednica je završena uz jednoglasno apostrofiranje hitnosti u postupanju državnih institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS