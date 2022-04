Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skroman promet i rast indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih dešavanja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,1 odsto na 793,24 poena, a MONEX 0,8 odsto na 10.047,12 bodova.

Promet, realizovan kroz 11 transakcija, iznosio je 19,52 hiljade EUR i bio je 32,4 odsto veći od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su dionice Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, koje su na sedmičnom nivou ojačale 9,7 odsto na 6,8 EUR.

Dionicama te kompanije trgovano je za 10,6 hiljada EUR.

Odbor direktora Budvanske rivijera dao je saglasnosti na tekst nacrta ugovora o regulisanju pravnih odnosa sa Euromix Tradeom, u cilju rješavanja višegodišnjeg poslovnog odnosa.

Na sjednici Odbora, koja je održana ove sedmice, imenovani su novi direktori sektora finansijskog poslovanja i kontrolinga, kao i razvoja i tehničkog održavanja.

“Odobreno je zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Teniskim klubom Budva-Rivijera iz Budve, kojim će se unaprijediti sportska i turistička ponuda HG”, navodi se u saopštenju.

Ojačala je i dionica Crnogorskog Telekoma, 5,3 odsto na 1,19 EUR.

Gubili su Poslovno-logistički centar (PLC) Morača 2,6 odsto na 3,02 EUR i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) neznatno na 90 centi.

Cijene akcija Zetatransa i komanije Sveti Stefan hoteli Budva ostale su nepromijenjene na 90 centi odnosno 3,4 EUR.

Akcijom fonda Trend je trgovano po takođe nepromijenjenoj cijeni od 5,3 centa.

Dionicama Elektroprivrede (EPCG) se ove sedmice nije trgovalo, ali je preduzeće bilo u fokusu zbog odluke Vlade da ta elektroenergetska kompanija pokrije 10,9 miliona EUR gubitka Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) iz prošle godine.

Odluku da se iz dobiti EPCG pokrije gubitak njene kćerke firme donijela je Vlada na elektronskoj sjednici prošlog petka. Tome se protivilo Ministarstvo kapitalnih investicija, u kojem smatraju da se time šteti državnom budžetu, jer se gube poreski i prihodi od dividende.

Iz CEDIS-a su nakon toga saopštili da je uzrok njihovog lošeg poslovanja drastično povećanje cijena električne energije u prošloj godini, koje je dovelo do većih troškova. Oni kupuju struju kojom pokrivaju komercijalne gubitke.

Sa druge strane, iz opozicije tvrde da je CEDIS, koji je monopolista na tržištu, u minusu zbog partijskog zapošljavanja i nestručnosti rukovodstva, koje je propustilo da prošle godine kupuje struju u periodu kada je cijena bila povoljnija. Opozicija traži i da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ispita odluku da EPCG pokrije gubitak CEDIS-a.

Ove sedmice je i nacionalni avop-prevoznik, Air Montenegro, organizovao prvi let od Podgorice do Ciriha. U aprilu i maju planira da obavlja letove dva puta sedmično – petkom i nedjeljom, a kako sezona bude odmicala uvešće i treći let, koji će ići srijedom.

Vijest koja je obilježila sedmicu, a tiče se nacionalne avio-kompanije, je i da je na konkurs za izbor njenog izvršnog direktora, koji je istekao u ponedjeljak, do sada stiglo pet prijava, ali postoji mogućnost da još neka pristigne Poštom.

Кonkurs za izvršnog direktora raspisan je nakon što je sporazumno raskinut ugovor sa dosadašnjim direktorom, Predragom Todorovićem. On je podnio 21. februara Odboru direktora i Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjev za sporazumni raskid ugovora.

Od vijesti sa tržišta kapitala izdvaja se da je Montenegroberza napravila reviziju oba indeksa.

U sastav berzanskog indeksa MNSE10 je, nakon završene revizije, uvrštena Hipotekarna banka, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze Plantaže.

Sastav MNSE10 indeksa, pored Hipotekarne banke, čine i CGES, Jugopetrol, Crnogorski Telekom, EPCG, Budvanska rivijera, Sveti Stefan hoteli Budva, Luka Bar, PLC Morača i Port of Adria.

Nakon završene redovne revizije, u sastav MONEX-a uvršteni su Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja, Održavanje željezničkih voznih sredstava i Čelebić Invest, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze Barska plovidba i Centar za odmor, liječenje i rekreaciju Igalo.

