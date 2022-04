Sjutra panel o kriptovalutama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Panel o novoj eri crnogorskih finansija i regulaciji kriptovaluta biće održan sjutra u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru.

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja su saopštili da će tema panela pod nazivom Budućnost sad! Nova era crnogorskih finansija, biti novi zakon o kriptovalutama i blockchain-u, koji priprema taj Vladin resor.

Moderator panela biće ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

Panelu će, kako je najavljeno, prisustvovati eminentni svjetski stručnjaci i najbolji predstavnici iz kripto svijeta, između ostalih i osnivači Ethereum-a, koji su došli da pomognu Ministarstvu pri izradi zakonske regulative o kriptovalutama i blockchain-u, neophodne za privlačenje investicija u tom sektoru.

Na panelu će učestvovati Vitalik Buterin, Vlad Zamfir, Anuj Das Gupta, Boris Mamlyk, John D.Haskell.

