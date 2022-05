Sjutra o CEFTA Dodatnom protokolu 6

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Okrugli sto na temu Uslužni sektor i CEFTA: Šta predviđa CEFTA Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama održaće se sjutra u Privrednoj komori (PKCG).

Iz PKCG je saopšteno da zajedničko regionalno tržište, nastalo u okviru Berlinskog procesa i Evropskog ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, ima za cilj da unaprijedi kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala.

„U okviru četvrogodišnjeg akcionog plana koji je usvojen na sastanku lidera regiona u Sofiji, predviđeno je dodatno olakšavanje trgovine uslugama, kao aktivnosti predviđenih CEFTA Dodatnim protokolom 6 o trgovini uslugama“, navodi se u saopštenju.

Dodatni protokol 6 je stupio na snagu u januaru prošle godine, a potvrdila ga je Skupština na sjednici održanoj u decembru prošle godine.

Protokol je proširio princip slobodne trgovine unutar CEFTA-e i na uslužni sektor, a ima za cilj da omogući razvoj uslužnih djelatnosti van ograničenja domaćih tržišta.

„Cilj ove radionice jeste da doprinese boljem razumijevanju koristi koje obezbjeđuje Dodatni protokol 6, kao i inicijativa koje poizilaze iz Protokola kako bi se dodatno olakšalo poslovanje uslužnog sektora. U intereaktivnoj diskusiji sa predstavnikom CEFTA Sekretarijata, ambicija nam je da identifikujemo potencijalne probleme, kao i načine kako da se oni preduprijede ili riješe“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS