Sjutra blokada saobraćajnice ka aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši zaposleni Montenegro Airlines-a (MA) sjutra će u 13 sati i 30 minuta blokirati na pola sata saobraćajnicu prema aerodromu u Podgorici.

Bivši zaposleni MA su rekli da nastavljaju borbu za svoja ljudska i radnička prava.

„Kako su generalni sekretari sindikalnih organizacija, Duško Zarubica i Srđa Keković zadovoljni “šminkom”, ovom prilikom pozivamo ih da nam se pridruže na protestu i na licu mjesta dožive uvid u realnu situaciju bivših radnika“, navodi se u saopštenju nekadašnjih zaposlenih.

Oni su pozvali sve bivše radnike MA, njihove porodice i prijatelje da se pridruže protestu.

