Serijal o Crnoj Gori emitovan na ukrajinskoj televiziji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najgledanija ukrajinska televizija „1+1“ emitovala je serijal turističkih reportaža o Crnoj Gori u okviru Jutarnjeg programa u rubrici Doručak sa 1+1, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO, koja je organizovala studijsku posjetu ukrajinske televizije, saopšteno je da je u reportažama stavljen fokus na crnogorsku tradiciju, kulturu, autentičnost podneblja i prirodu, a gledaoci su mogli uživati u prelijepim predjelima Herceg Novog, Kotora, Tivta, Plužina, Žabljaka, Mojkovca, Cetinja i Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero.

Voditeljka emisije Natalka Šuka navela je da je Crna Gora jedna od deset najzanimljivijih turističkih destinacija u svijetu.

„Planine, more, kanjoni, nacionalni parkovi i nevjerovatni mostovi, to je čudesna zemlja na samo dva sata leta od ukrajinske prijestonice u srcu Evrope. Crna Gora je ekološka država, priroda je ovdje tako bajkovita, to je zemlja ekskluzivnosti počevši od pejzaža, ostrva i zaliva pa do hotela, hrane, vina, vode i rakije. Zaključak je da ovu zemju bogate istorije, kulture i tradicije treba posjetiti svaki čovjek“, kazala je Šuka.

Iz NTO su rekli da su četiri reportaže koje su snimane u Crnoj Gori premijerno prikazane prethodne sedmice i u njima su gledaoci mogli da se upoznaju sa dijelom turističke ponude primorskog, centralnog i sjevernog regiona.

„U okviru vikend Jutarnjeg programa u rubrici Doručak sa 1+1, emitovan je objedinjeni serijal o Crnoj Gori kao atraktivnoj turističkoj destinaciji“, dodaje se u saopštenju.

Iz NTO su naveli da interesovanje za ponudom Crne Gore i u zimskom periodu turoperatora i turista sa tog tržišta potvrđuje i činjenica da ukrajinska kompanija Windrose Airlines od 1. decembra uvodi redovnu avio liniju na relaciji Kijev-Podgorica, tako da će emitovanje turističkih reportaža doprinijeti još boljoj percepciji i imidžu Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije u Ukrajini.

Serijali se mogu pogledati na linkovima: https://youtu.be/ocQu2V3NkVU, https://youtu.be/0cT3_qCaUrY, https://youtu.be/gjHHtWKHi1A i https://youtu.be/-XCD1SNo37w.