Šehović: SD predlaže nultu stopu PDV na hljeb

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Socijaldemokrata (SD) predložili su danas izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), kojim se umjesto dosadašnje stope od sedam odsto predviđa nulta stopa PDV-a na hljeb.

Predsjednik SD-a, Damir Šehović, kazao je da su izmjene i dopune predložene u cilju stvaranja održivih pretpostavki za nižu prodajnu cijenu te osnovne prehrambene namirnice.

„Jedini održiv način za smanjenje cijene hljeba, koje ne bi išlo na teret pekarske industrije, jer je ona već veoma opterećena visokim cijenama brašna i energenata, jeste smanjenje PDV-a na hljeb sa sadašnjih sedam odsto na nula odsto”, naveo je Šehović u saopštenju.

Na taj način se, kako je kazao, takođe amortizuje eventualno novo poskupljenje, ukoliko bi se nastavio trend rasta cijena brašna i žitarica na domaćem, odnosno međunarodnom tržištu.

“Stoga vjerujem da ćemo ovaj zakon, koji je u interesu svih, a posebno onih građana sa najnižim nivoom dohotka, konsenzusom usvojiti u Skupštini. Time bismo pokazali odgovoran odnos prema više nego složenoj ekonomskoj situaciji u našoj državi, koja se najbolje ogleda u drastičnom rastu cijena osnovnih životnih namirnica, koji u pojedinim slučajevima iznosi i do 75 odsto“, rekao je Šehović.

Nedavno smanjenje stope PDV-a na brašno i ulje dobijeno od suncokreta, sa sedam na nula odsto, kao i na so, sa 21 na sedam odsto, sa rokom važenja do 31. decembra, po reakcijama iz pekarske industrije, ne utiče na smanjenje cijene hljeba, budući da su pekarima troškovi suštinski ostali isti.

“Oni tvrde da sada neće plaćati PDV na brašno, ali neće ni imati pravo na povraćaj PDV-a, dok će trgovci imati iste troškove kao i do sada”, dodao je Šehović.

Odbor poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore (PKCG) je ranije predlagao Vladi i Skupštini rješenje koje je identično SD-ovom, tvrdeći da je uvođenje nulte stope PDV-a na hljeb osnovni preduslov za smanjenje njegove cijene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS