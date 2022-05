Šehović: Omogućiti plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate Crne Gore (SD) ponovo su danas u skupštinsku proceduru predale Predlog dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), kojima se preduzećima omogućava prelazak na model plaćanja PDV-a po naplaćenoj, a ne izdatoj fakturi.

Predsjednik i poslanik SD-a, Damir Šehović, kazao je da se predloženim dopunama malim i srednjim preduzećima, koja za tako nešto iskažu interesovanje, a čiji ukupan godišnji promet nije veći od dva miliona EUR, omogućava prelazak na model plaćanja PDV po naplaćenoj, a ne izdatoj fakturi, što je uobičajena regionalna i evropska praksa.

“Postojeći model naplate PDV je koncipiran na način da sva preduzeća, pa i ona koja spadaju u red malih i srednjih, uplaćuju PDV državi prije nego što uopšte uspiju da naplate svoja potraživanja, čime u suštini beskamatno finansiraju državni budžet. Na taj način sebe nepotrebno izlažu visokim troškovima finansiranja, što veoma destimulativno djeluje na kompletnu privredu, a posebno na manja preduzeća koja tu vrstu finansijskog pritiska nijesu u stanju da izdrže”, naveo je Šehović u saopštenju.

On je dodao da bi obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji pomogao malim preduzećima koja imaju problema sa likvidnošću, odnosno sa neredovnim, odgođenim, ili neizvršenim plaćanjima.

“Mogućnost prelaska na model plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji bi od posebne važnosti bio za ona preduzeća koja kupcima odobravaju duže rokove plaćanja, pa bi ih ovaj, po njih povoljniji način oporezivanja u vidu ‘sistema naplate’, lišio i suvišnog suočavanja sa nepotrebnim troškovima visokih kamata i poteškoća u praćenju dinamike otplate kredita koji zbog toga mogu nastati“, tvrdi Šehović.

Prema njegovim riječima, to bi posebno pogodovalo preduzećima kod kojih se razlikuju rokovi plaćanja računa dobavljačima od rokova naplate računa od kupaca.

„Značajnom broju njih je pod ovakvim uslovima, zbog poteškoća da izmire dugove, upitan opstanak na samom tržištu. O tome uostalom govori i podatak da je broj preduzeća sa blokiranim računima, kao i ukupan iznos duga, u stalnom porastu. Porez koji bi trebalo da plate nakon što ispostave fakturu bi mogli da koriste za sopstveno poslovanje, sve do naplate samog računa, što bi stimulativno djelovalo na brzinu opticaja novca u državi za koju su svakako uobičajeni dugi rokovi plaćanja”, objasnio je Šehović.

On je dodao da problem postaje još izraženiji ukoliko imamo u vidu da je crnogorska ekonomija nakon koronakrize dodatno pogođena i značajnim negativnim refleksijama agresije Rusije na Ukrajinu, koja se prije svega ogleda u nestabilnosti tržišta i značajnom rastu cijena, te samim tim i dodatnim finansijskim naprezanjem kompanija.

“Takva situacija pogoduje širenju talasa nelikvidnosti i povećanju broja blokiranih računa, što najbolje potvrđuje podatak da je trenutno u blokadi gotovo nevjerovatnih 19,4 hiljada preduzeća i preduzetnika, sa ukupnim iznosom duga na osnovu kojeg su blokirani računi od čak 922,1 miliona EUR“, upozorio je Šehović.

On je napomenuo da bi prelazak na pomenuti sistem bio dobrovoljan, pa bi svako preduzeće samo, na osnovu specifičnosti sopstvene djelatnosti, donosilo odluku da li mu predloženi model plaćanja pogoduje ili ne.

