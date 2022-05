Šehović: Borba protiv uskraćivanja prava radnicima se nastavlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi maj treba da posluži svakom građaninu da još jednom ispostavi zahtjeve političkim elitama, koje moraju da im omoguće dostojanstven život, kroz razvoj pravednijeg zakonskog okvira koji će im garantovati radna prava, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović.

“Iako se na ovim prostorima Međunarodni praznik rada obilježava svečarski, kao lider partije lijevog centra, koja trenutno zajedno sa unutrašnjom transformacijom transformiše i pristup temi radničkih i drugih prava, želim da poručim da borba za prava zaposlenih nije završena gotovo nigdje u svijetu, pa ni u Crnoj Gori”, naveo je Šehović u saopštenju.

On je kazao da, od uvođenja neradne nedjelje, preko plaćanja prekovremenog rada, pa sve do kvalitetnijih kontrola procesa rada, u kojem neće biti tolerisano izrabljivanje zaposlenih niti će biti straha od prijavljivanja poslodavca, Socijaldemokrate će jasno zastupati takvo političko opredjeljenje.

“Crnoj Gori je potrebna politika koja prati potrebe svakog zaposlenog i svakog građanina, a ne salonska politika ili prazna propaganda”, dodao je Šehović.

Prema njegovim riječima, iskoraci jesu napravljeni, ali nedovoljno da bi iko ko je dobronamjeran, ali i realan, mogao biti zadovoljan.

“Upravo zato što građane čeka nastavak borbe za radna prava, prvi maj im neću čestitati pohvalama, već obećanjem da će Socijaldemokrate biti njihovi iskreni i beskompromisni zastupnici u parlamentu”, kazao je Šehović.

On je pozvao takođe sve građane, civilni sektor i resorne organizacije, koji cijene da im iskustvo i agenda Socijaldemokrata može biti od pomoći u borbi za prava, da im se obrate za pomoć i podršku.

“Nama, uostalom, i po programskom opredjeljenju to najviše pripada”, dodao je Šehović.

On je čestitao Međunarodni praznik rada, i da ga proslavljamo onako kako dolikuje: borbom za veća prava i bolji život.

