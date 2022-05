SD traži snižavanje akcize na gorivo za dodatnih deset odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate (SD) ponovo su pozvale Vladu, odnosno resorno ministarstvo, da odmah, bez odlaganja, snizi akcizu na gorivo za dodatnih deset odsto.

Oni su na Twitter nalogu partije naveli da će se tako uticati na obaranje cijene goriva, koje je u Crnoj Gori poskupjelo najviše u Evropi.

„Dvije godine smo čekali propis. Sad kada smo ga konačno dobili – primijenite ga“, poručili su iz SD-a.

