Saradnja za snažan doprinos ekonomskom razvoju Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednice Privredne komore (PKCG) i Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori (DMW), Nina Drakić i Aleksandra Popović, potpisale su danas sporazum o saradnji, kroz koji te dvije asocijacije žele značajnije da doprinesu ukupnoj konkurentnosti i ekonomskom jačanju države.

Iz PKCG je saopšteno da je cilj sporazuma uspostavljanje saradnje radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva prije svega u oblasti turizma, energetike i energetske efikasnosti, digitalne transformacije poslovanja, finansija, industrijske i poljoprivredne proizvodnje, trgovine i građevinarstva.

“PKCG i Njemačko crnogorski poslovni klub, kroz prenos znanja, iskustva i najbolje prakse, nastojaće da doprinesu rješavanju pitanja od značaja za njihov rad”, navodi se u saopštenju.

Sporazum je potpisan u prisustvu ambasadora Njemačke Roberta Webera.

Kako se navodi u sporazumu, predmet saradnje odnosi se na unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, u cilju privlačenja većeg broja njemačkih i drugih stranih investicija, povezivanje njemačkih privrednika sa privrednim faktorima koji djeluju u Crnoj Gori, kao i prosljeđivanje informacija o mogućnostima ulaganja u Crnu Goru.

Predmet saradnje je i sprovođenje analiza i istraživanja iz djelokruga nadležnosti strana potpisnica, zajedničko organizovanje okruglih stolova, seminara, predavanja i drugih skupova od zajedničkog interesa, učešće na stručnim skupovima koje organizuje jedna od strana potpisnica, izdavanje publikacija, priručnika, brošura i slično, kao i zajedničko uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama, ustanovama i licima u zemlji i inostranstvu.

Prema riječima Drakić, saradnja sa Njemačkim poslovnim klubom je još jedan doprinos jačanju privrednih veza između dvije države, koje se baštine i kroz partnerstva crnogorske i njemačkih komora.

“Vjerujem da možemo dodatno privući kapital iz Njemačke. Naročito vidimo mogućnosti za nova ulaganja u zelenu energiju i turizam, gdje očekujemo i povećanje broja njemačkih gostiju”, navela je Drakić i predstavila sagovornicima planove Komore da razvije nove servise kojima će dodatno olakšati poslovanje članicama u narednom periodu.

Weber smatra da su osnivanjem Njemačko poslovnog kluba kompanije iz te države dobile snažan glas u Crnoj Gori.

“Njemački poslovni klub vidim kao snažan stub podrške crnogorskoj ekonomiji i doprinos jačanju veza među poslovnim zajednicama. Donosiocima odluka je potrebna podrška privrede, te da im budu poznate potrebe crnogorske poslovne zajednice i stranih investitora. Vi ste ti čiji glas treba da slušaju”, rekao je Weber, dodajući da potpisivanjem sporazuma dvije asocijacije šalju jak signal da žele dodatno da doprinesu razvoju Crne Gore.

Popović je ocijenila da je riječ o veoma važnom sporazumu o saradnji sa značajnim partnerom kakav je PKCG.

“Želimo da u razmjeni vizija i ideja stvorimo čvrste mostove koji će povezati ljude i projekte”, kazala je Popović.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori je potrebno dodatno iskoristiti potencijal za razvoj realne ekonomije.

“U Crnoj Gori žive ljudi čija se znanja cijene širom svijeta. Potrebno je da to iskoristimo, jer odakle god da dolazi investitor, bolje će i dugoročnije ulagati u državu koja ima takav potencijal. Hajde da zajednički stvaramo”, rekla je Popović.

Potpisivanju su prisustvovali potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, generalni sekretar Mitar Bajčeta, predsjednik Skupštine Njemačko crnogorskog poslovnog kluba Milan Marić, sekretarka Olivera Brajović i asistentkinja ambasadora Azra Urbitsch.

