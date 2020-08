Saobraćajno otvaranje Budve prvo na listi razvojnih prioriteta

Podgorica, (MINA) – Nova vlast u Budvi u koalicionom sastavu veoma harmonično i odgovorno funkcioniše, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, navodeći da je saobraćajno otvaranje te opštine prvo na listi razvojnih prioriteta.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, posjetio Budvu gdje se sastao sa predsjednikom opštine Nikolom Divanovićem i saradnicima.

„Moram da kažem da sam zaista impresioniran onim što je u relativno, ili ne relativno nego aposultno kratkom periodu napravljeno“, rekao je Đukanović.

On je kazao da je javnost upoznata sa tim da je nova vlast uspjela da obezbijedi zaostale plate za ljude zaposlene u lokalnoj upravi, u javnim preduzećima i ustanovama.

„Ali, to je najmanje važno, to je nešto što je redovna obaveza budžeta i da je bilo odgovornosti kod prethodne vlasti o tome se ne bi morala brinuti nova vlast“, kazao je Đukanović.

On je naveo da je prvo na listi razvojnih prioriteta, dalje saobraćajno otvaranje Budve.

„U planu su dva objekta saobraćajne infrastrukture, a to je bulevar od tivatskog aerodroma do Budve, a u drugom smjeru to je put od Kamenova prema Baru“, rekao je Đukanović.

On je rekao da postoji projekat o korekonstrukciji širenja gradske luke.

Đukanović smatra da su to najvažnije pretpostavke za dalji dinamičan razvoj društvene infrastrukture i turističke ponude Budve.

„Svim onim što sam do sada čuo mogu da potvrdim da je riječ o jednom vrlo osmišljenom i održivom daljem razvoju Budve kao prijestonice crnogorskog turizma“, dodao je Đukanović.

Pored tih razgovora o infrastrukturnim projektima, kako je rekao, važno je i da nova vlast u koalicionom sastavu veoma harmonično i odgovorno funkcioniše.

„U ovih par mjeseci održano je pet sjednica Skupštine opštine što potvrđuje i o dinamičnom radu, i potvrđuje odgovornosti nove strukture vlasti prema potrebama i očekivanjima građana Budve“, zaključio je Đukanović.