Sajam poljoprivrednih proizvoda krajem sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizovaće u četvtak i petak sajam poljoprivrednih proizvoda Hrana za zdravlje u sali Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

„Poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore, Italije i Albanije će predstaviti svoje proizvode i podijeliti svoja iskustva vezana za unapređenje proizvodnih tehnika, usvajanje standarda kvaliteta kao i prevazilaženje slabosti, povećanje nivoa inovativnosti i povezanosti proizvodnje i istraživanja“, navodi se u saopštenju.

Ulaz na sajam je besplatan, a posjetioci će moći da obiđu sajam tokom oba dana od deset do 17 sati.

Otvaranje će biti u četvrtak u deset sati, a prisutnima će se obratiti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Aleksandar Stijović, kao i predstavnici partnera iz Albanije i Italije.

Nakon otvaranja biće održana panel diskusija predstavnika resora i institucija zemalja, na temu unapređenja proizvodnih tehnika i usvajanja standarda kvaliteta Evropske unije za preradu i unapređenje tipičnih i tradicionalnih proizvoda poljoprivredno-prehrambenog sektora i ribarstva, kao i prevazilaženja slabosti lanca vrijednosti, niskog nivoa inovativnosti i nepovezanosti između proizvodnje i istraživanja.

Drugog dana, panel diskusija sa početkom u deset sati će biti prilika da i sami proizvođači razgovaraju o problemima sa kojima se suočavaju u procesima proizvodnje i njihovim usklađivanju sa standardima, kao i da prezentuju svoje tehnologije rada.

Sajam se održava u sklopu projekta Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište mikro, malih i srednjih preduzeća (FOOD4HEALTH), u okviru programa INTERREG IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014/2020, koji finansira Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

„Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća i favorizovanje pristupa tržištu u prekograničnom području kroz poboljšanje proizvodnih tehnika, prenos, dijeljenje i usvajanje evropskih standarda kvaliteta i unapređenje tipičnih i tradicionalnih proizvoda“, zaključuje se u saopštenju.

