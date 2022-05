Rudnik uglja potpisao ugovor o kupoprodaji uglja sa EPS-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja Pljevlja (RUP) potpisao je ugovor o kupoprodaji mrkog lignitnog uglja sa Elektroprivredom Srbije (EPS).

Ugovor su u prostorijama EPS-a potpisali izvršni direktor RUP-a, Milan Lekić i vršilac dužnosti direktora EPS-a, Miroslav Tomašević.

“Ugovorom je predviđena isporuka prvih 40 hiljada tona od planirane ukupne količine od 300 hiljada tona uglja. Cijena uglja iznosi 28,8 EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) za kvalitet toplotne moći od osam hiljada kJ/kg po toni, pri čemu se vrši korekcija cijene ponderisanjem u rasponu toplotne moći od sedam hiljada do deset hiljada kJ/kg”, navodi se u saopštenju.

Primjera radi, za istu toplotnu moć od osam hiljada kJ/kg cijena uglja za Termoelektranu Pljevlja iznosi 23,4 EUR, što je 20 odsto niža cijena u odnosu na dogovorenu cijenu sa EPS-om.

“Transport dogovorene količine uglja na željezničku stanicu u Prijepolju realizovaće RUP, dok će troškove pokriti EPS, kao i troškove utovara uglja u vagone u stanici Prijepolje, čiju uslugu je obezbijedio RUP nakon sprovedenog tenderskog postupka”, rekli su iz RUP-a.

Lekić je saopštio da je kroz tu saradnju Rudnik uglja obezbijedio novo tržište za plasman uglja što predstavlja, kako je rekao, veliki dan za kompaniju.

„Danas smo, na obostrano zadovoljstvo, formalizovali saradnju sa jednim regionalnim energetskim gigantom kakva je Elektroprivreda Srbije. Poseban značaj ove saradnje je što smo na ovaj način napravili značajan poslovni iskorak u susret ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane Pljevlja”, ocijenio je Lekić.

On smatra da je ovo dobar zamajac za širenje proizvodnih kapaciteta naše kompanije koja će i ubuduće biti lokomotiva razvoja pljevaljske, ali i privrede Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS