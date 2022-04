Rezultati Ministarstva pokazatelj održivog razvoja u službi dostojanstvenog života građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja ostvarilo je u prošloj godini uspješne rezultate i stvorilo ambijent za dalji ekonomski rast i razvoj Crne Gore, koji se suštinski ogleda kroz dostojanstven život i rad svih građana, saopštili su njegovi predstavnici.

Vlada je danas usvojila izvještaj o radu Ministarstva za prošlu godinu, u kojem se navode značajni rezultati kao ključni doprinos razvoju ekonomije.

„Izuzetno teške okolnosti oslikane kroz urušeno stanje javnih finansija i uspavanu ekonomsku aktivnost predstavljali su najveću zaostavštinu višedecenijskog upravljanja svim potencijalima, a zahvaljujući naporima, odgovornim i pravoremenim odlukama za veoma kratko vrijeme situacija je preokrenuta u pravcu održivog razvojnog puta Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je veoma loše zatečeno stanje, koje je vodilo Crnu Goru u bankrot i ukazivalo na ugrožen ekonomski sistem, ogolila kriza izazvana pandemijom koronavirusa, zbog čega se desio i istorijski pad ekonomske aktivnosti od 15 odsto, kao najveći u cijeloj Evropi.

„Vlada je u kratkom roku emitovala obveznice u iznosu od 750 miliona EUR, čime je preduprijedila strah građana od bankrota i omogućila redovnu isplatu plata i penzija, servisirala naslijeđene dugove, ali i omogućila mehanizme podrške privredi kako bi se očuvao minimum ekonomske aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

Pad turističke aktivnosti, kako su objasnili, bio je glavni razlog za snažnu recesiju tokom 2020. godine, koja je stvarala beznadežan ambijent za cijelo crnogorsko društvo.

„U cilju preokreta, svi potencijali stavljeni su u službu pokretačke snage i oživljavanja privrede, a dobra priprema i odgovorno upravljanje ljetnjom turističkom sezonom rezultiralo je prihodom od oko 760 miliona EUR, što je premašilo sva očekivanja“, dodaje se u saopštenju.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, rekao je da su u centar aktivnosti Ministarstva stavili privredu, građane i unapređenje životnog standarda.

„Niko ne može osporiti dvije krajnosti, a to je prazna državna kasa koju smo zatekli, i rast crnogorske ekonomije koji smo stvorili. U tom rasponu stoje rezultati koje smo kao Vlada i Ministarstvo realizovali i to zahvaljujući nadljudskim naporima da beznađe pretvorimo u otvoren put razvoja Crne Gore, prelijepe mediteranske zemlje u kojoj svi zaslužuju da žive dostojanstveno od svog znanja i rada”, saopštio je Milatović.

Za kratko vrijeme uvećana je minimalna zarada sa 222 EUR na 250 EUR, a onda i na 450 EUR i to, kako podsjećaju, zahvaljujući istorijskom programu Evropa sad, zbog kojeg je prosječna zarada oko 700 EUR.

Iz Ministartva su naveli da su djeca dobila dječije dodatke, a đaci iz osnovnih škola besplatne udžbenike.

„Ispravljajući nepravde iz prošlosti inicirali smo i stvorili mehanizme za finansijsku podršku bivšim radnicima metalske i rudarske industrije sa po 12 hiljada EUR. I to je samo početak“, poručili su iz tog resora.

Zaposleni u zdravstvu dobili su dodatno povećanje zarada, a poresko opterećenje na rad smanjeno je na najniži nivo u regionu.

Početkom godine, kroz pakete mjera podrške privredi i građanima opredijeljen je iznos od preko 320 miliona EUR za saniranje negativnih posljedica izazvanih pandemijom.

„Finansijska podrška ostvarena je i kroz Program za unapređenje konkurentnosti, a preduzete su aktivnosti na uspostavljanju Kreditno-garantnog fonda, kao institucionalne potrebe i ustanove koja će pokazati sve benefite za građane i privredu već u ovoj godini“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je u aprilu prošle godine preuzelo koordinaciju učešćem Crne Gore na najvećoj svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, gdje su tokom 182 dana trajanja predstavljani svi turistički i investicioni potencijali u okviru jedne od najznačajnijih međunarodnih promocija.

Paviljon Crne Gore u Dubaiju nagrađen je sa Bronzanom statuom za dizajn izložbe u kategoriji rentiranih paviljona od Međunarodnog biroa za izložbe (BIE).

U Ministarstvu tvrde da su, u cilju unapređenja inovacionog ambijenta, zabilježeni značajni iskoraci, a intenziviran je razvoj i unaprijeđen inovacioni ekosistem.

„Uspostavljanjem i kontinuiranim jačanjem institucionalnog okvira kroz dvije važne institucije kao što su Fond za inovacije i Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju uvezani su svi značajni društveni akteri, čime je stvorena baza za dalji podsticajni razvoj i održivu ekonomiju“, rekli su iz Ministarstva.

Taj Vladin resor je tokom prošle godine radio na unapređenju zakonodavnog okvira, kroz 26 usvojenih zakona koje je izvršna vlast na predlog Ministarstva uputila Skupštini.

Zakoni koji su prošli skupštinsku proceduru su iz oblasti rada i radnih odnosa, intelektualne svojine, trgovinske razmjene sa inostranstvom, zatim iz oblasti privrednog prava, zaštite potrošača, zaštite konkurencije, kao i zakona o nacionalnom brendu i zaštiti poslovne tajne.

Tokom prošle godine uspostavljene su i brojne bilateralne ekonomske saradnje sa zemljama regiona, Evropske unije (EU), a i šire, uz predstavljanje na ekonomskim i biznis forumima koji okupljaju najznačajnije zemlje svijeta.

„Na predlog Ministarstva usvojeni su brojni operativni programi, podsticajne mjere, akcioni planovi, a dodatno se radilo na strateškim okvirima za unapređenje ženskog preduzetništva, podršku zapošljavanju mladih, unapređenju socijalnog dijaloga, promociji seoskog i zdravstvenog turizma, te kreiranju Platforme ekonomskog oporavka kao dokumenta po kojem se gradi stabilna i čvrsta ekonomija“, zaključili su iz Ministatstva.

