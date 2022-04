Regionalni vodovod trenutno nelikvidan zbog prinudne naplate i gubitka prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prinudna naplata oko 12 miliona EUR u sudskom sporu sa Strabagom i gubitak prihoda zbog ukidanja posebne naknade za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema za hotele sa pet i četiri zvjezdice razlozi su trenutne nelikvidnosti Regionalnog vodovoda.

Iz te državne kompanije su objasnili da su zbog toga bili prinuđeni da traže od Vlade da im podmiri dio prispjele rate za kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u iznosu od pola miliona EUR, pišu Vijesti.

Riječ je o kreditu od 18 miliona, koji je odobren 2007. godine uz državnu garancju, a za koji je do danas Regionalni vodovod uredno platio rate od 17,8 miliona. Ostalo je da se izmire još tri rate u ukupnom iznosu 1,71 milion.

Iz Regionalnog vodovoda su kazali da u cilju poboljšanja tekuće likvidnosti planiraju dodatno zaduženje i reprogram prethodnih obaveza koje preduzeće ima kod domaćih poslovnih banaka, a koje se redovno izmiruju. Tražiće i da se koriguje Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata kako bi im se vratila obaveza plaćanja posebne naknade za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema za investicije u izgradnju hotela sa pet i četiri zvjezdice.

„Problemi sa likvidnošću i manjom kreditnom sposobnošću su izazvani prinudnom naplatom oko 12 miliona EUR na osnovu odluke Apelacionog suda u sudskom sporu sa Strabagom, o čemu je javnost u više navrata detaljno informisana. Obaveze po toj presudi izmirene dijelom sopstvenim novcem, a dijelom kreditnim zaduženjem kod komercijalnih banaka, pri čemu su poslovni računi bili skoro deset mjeseci u blokadi“, objasnili su iz Regionalnog vodovoda.

Oni su dodali da je prinudna naplata 12 miliona morala ostaviti posljedice i imati značajan uticaj na likvidnost preduzeća, ne samo u godini u kojoj je izvršena, već i u narednim u kojima se otplaćuje kredit.

Predstavnici Regionalnog vodovoda su kazali da su na likvidnost uticale i izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojima je ukinuta obaveza plaćanja posebne naknade za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema za investicije u izgradnju hotela sa pet zvejzdica, dok je za hotele sa četiri zvjezdice smanjena 50 odsto.

Zbog toga je kompanija, kako su objasnili, izgubila više od četiri miliona prihoda.

Kompanija ima da izmiri još tri rate kredita kod EBRD-a, u ukupnom iznosu od 1,71 milion EUR.

”S obzirom na to da se rate plaćaju u prvom kvartalu, kada ostvarujemo znatno manje prihode od prodaje vode nego tokom ljetnjih mjeseci, iz sopstvenih sredstava smo plati oko 250 hiljada EUR od dospjele rate od 754,62 hiljade EUR, a ocijenili smo neophodnim da se za preostali iznos od 500 hiljada EUR, u cilju privremenog prevazlaženja trenutne nelikvidnosti i izbjegavanja pokretanja naplate državne garancije, obratimo osnivaču – Vladi“, rekli su iz Regionalnog vodovoda.

Oni su dodali da se na taj način ne bi proizveli dodatni troškovi poslovanja u vidu naknada i kamata, koje su neminovne u slučaju dodatnog kredita.

„Tu kratkoročnu pozajmicu bismo vratili u toku ove godine, tako da ona shodno zakonskoj regulativi ne bi mogla biti tretirana kao državna pomoć“, saopštili su iz Regionalnog vodovoda.

