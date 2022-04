Razvijati što više inovativnih projekata u vezi sa OIE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jugopetrol želi da razvija što više inovativnih projekata u vezi sa obnovljivim izvorima energije u Crnoj Gori, budući da je država uključena i da se aktivno bavi očuvanjem životne sredine, saopštio je izvršni direktor kompanije, Vasilis Panagopoulos.

“Za Jugopetrol i EKO planiramo da realizujemo više projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, proširimo postojeću mrežu električnih punjača i pretvorimo naše benzinske stanice u mjesta gdje kupci mogu ‘usput’ ispuniti veliki broj svojih potreba, od pranja automobila od kupovine visokokvalitetne kafe, grickalica i osnovnih potrepština po konkurentnim cijenama, a sve to uz odličnu uslugu”, rekao je Panagopoulos u intervjuu za Glasnik Privredne kmore.

On je kazao da zaštita životne sredine treba da bude najvažniji cilj svih u 21. vijeku.

“U prošloj godini razvili smo i u velikoj mjeri implementirali plan strateške transformacije naše grupe. Vizija 2025 je holistički plan koji se bavi ne samo našom poslovnom strategijom, već i redefinisanjem organizacije Hellenic Petroleum Grupe i njenog menadžmenta”, naveo je Panagopoulos i dodao da će taj plan omogućiti HP grupi da nastavi da bude lider na energetskom tržištu.

On je dodao da je moguće da se tržišta nafte nikada neće vratiti na staro, iako se oporavljaju od istorijskog kolapsa u globalnoj potražnji za tim energentom iz 2020. godine, koji je izazvan pandemijom i koronakrizom.

“Sigurno je da je pandemija izazvala neočekivane promjene na tržištu. Cijene nafte zavise od kretanja na svjetskom tržištu. U ovom trenutku, iz više razloga, zavise i od krize u Ukrajini. Stabilnost će se vratiti kada se ukrajinska kriza riješi i uspostavi ravnoteža između ponude i potražnje”, saopštio je Panagopoulos.

On je naveo da je dvogodišnja pandemija na mnogo načina uticala na svijet, a zasigurno i na poslovanje Jugopetrola, koji uprkos tome, u posljednje četiri godine ulaže u modernizaciju i proširenje poslovne mreže.

“Projekat rekonstrukcije EKO benzinskih stanica u opštinama širom Crne Gore privodi se kraju. Benzinske pumpe su preuređene kako bi bile usklađene sa najsavremenijim tehnološkim, bezbjednosnim i ekološkim standardima i kako bi zadovoljile sve potrebe i zahtjeve kupaca”, rekao je Panagopoulos.

On je podsjetio da su prošle godine lansirali Diesel Avio Double Filtered gorivo – vrhunsko dizel gorivo koje pruža maksimalne performanse i apsolutnu čistoću.

“U saradnji sa jednom od najvećih hemijskih kompanija na svijetu, Jugopetrol je osmislio dizel gorivo za automobile, sa najnovijim tehnološkim aditivima, uz korišćenje tehnologije filtriranja avio goriva kako bi se postigao maksimalni kvalitet i performanse za automobile”, dodao je Panagopoulos.

On je kazao da, zahvaljujući uspješnom višedecenijskom poslovanju, Jugopetrol pripada grupi velikih nacionalnih kompanija u kojima se nesmetano prepliću tradicija i dugogodišnje iskustvo.

“Za mene lično, upravljanje takvom kompanijom predstavlja izazov. Jugopetrol je postao dio velike Hellenic Petroleum Grupe u oktobru 2002. godine. Nakon potpisivanja kupoprodajnog sporazuma, Hellenic Petroleum, jedna od vodećih energetskih grupacija u jugoistočnoj Evropi, postala je većinski akcionar Jugopetrola, koji obilježava 75 godina od osnivanja”, saopštio je Panagopoulos.

Od tada, maloprodajna mreža kompanije posluje pod komercijalnim brendom EKO – poznatim i cijenjenim brendom u pet zemalja jugoistočne Evrope.

“Kako bismo ostvarili ciljeve, nastojimo da obezbijedimo i održimo sigurno i zdravo okruženje za zaposlene, u skladu sa važećim propisima i zakonima. Ulažemo napore da eliminišemo sve faktore koji mogu uzrokovati povrede ili bolest zaposlenih, nanijeti štetu životnoj sredini ili imovini, ili dovesti do bilo kakvog neželjenog djelovanja”, rekao je Panagopoulos.

Prema njegovim riječima, u kompaniji kontrolišu i kontinuirano rade na smanjenju odlaganja otpada i isparenja, a njihov cilj je da energiju koriste na najefikasniji mogući način.

“Solarna, energija vjetra, geotermalna, hidroenergija i bioenergija su različiti oblici obnovljivih izvora energije, ali je njihovo korišćenje trenutno minimalno. Pokrenućemo rafineriju budućnosti u kojoj ćemo razvijati inovativne tehnologije i koristiti nove sirovine, obnovljive izvore energije, vodonik i reciklirani ugljen-dioksid”, saopštio je Panagopoulos.

Životnoj sredini se, kako je naveo, posvećuje apsolutna briga i pažnja kroz njenu zaštitu, stroge procedure i usklađenost sa važećim pravilima i propisima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS