Ratković: Bez stabilne vlade nema ni turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bez stabilne države, odnosno njenih vitalnih institucija, nije moguće uspješno funkcionisanje privrede, a posebno turističke, upozorio je dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, Rade Ratković.

On je za Pobjedu kazao da su nam skoro dvije godine većina institucija u stanju paralize i pod nelegitimnim i nezakonitim uticajem stranog faktora iz političke, državne, medijske i crkvene sfere.

“Potrebno je hitno uspostavljanje legitimne privremene vlade conditio sine qua non, stabilizacije privrednih i turističkih tokova i pripreme za slobodne izbore u uslovima reformisanog izbornog zakonodavstva po evropskom modelu. Lokalni izbori su zakazani za jun, tako da će predsezona i početak glavne turističke sezone biti obilježeni izbornom atmosferom”, rekao je Ratković za Pobjedu.

On je napomenuo da ćemo opet turiste čekati pored glasačkih kutija i uz uobičajene izborne tenzije, što nije odlika ljubaznih domaćina.

“Ali nije nam prvi put. Dakle, što prije izabrati vladu i kompletirati institucije, kako bi proradio sistem upravljanja državom i aktivna makroekonomska politika. Važno je da se ta stabilizacija desi u roku od mjesec, kako bi se posvetili pripremi za sezonu naredne godine, odnosno za adekvatan nastup na organizovano evropsko turističko tržište, jer su narednih tri do pet mjeseci ključni za uspjeh organizovanog turizma naredne godine”, poručio je Ratković.

On je objasnio da su institucije važan dio preduzetničkog trougla – vlasnik, preduzetnik i država.

“Država je u preduzetništvu zadužena da održava stabilnost i vodi ekonomsku politiku”, dodao je Ratković.

Prema njegovim riječima, pošto smo izgubili ukrajinsko i bjelorusko tržište, moramo animirati druga tržišta.

Ratković ipak smatra da smo ove godine zakasnili za “jača” tržišta.

“Crna Gora je po geografskom položaju izrazita mediteranska avio-destinacija, dakle destinacija organizovanog turizma za najjače emitivne izvore Evrope. Za ovu godinu smo propustili sve šanse za ozbiljniju penetraciju na organizovano evropsko turističko tržište, ali zato trebamo odmah nakon formiranja nove vlade programski i aktivno raditi na repenetraciji na organizovano turističko tržište za narednu i naredne godine”, rekao je Ratković napominjući da ne treba zapostaviti ni direktni buking i globalne elektonske distributivne sisteme.

Dobitna kombinacija su organizovani i direktni buking.

“Ako bude mira na globalnom planu i u našem regionu i državi, onda možemo očekivati nešto dolazaka sa evropskih tržišta, ali ni približno kao 2019. godine, a još manje kao ostale mediteranske turističke zemlje, uključujući i Hrvatsku, kao jednu od najuspješnijih. Region će ove sezone ponovo biti dominantan, ali na njemu ne možemo imati ekonomski održiv turizam”, tvrdi Ratković.

Smatra da ćemo se, silom prilika, ove godine pretežno bazirati na region, ali sa nepovoljnim ekonomskim rezultatima i kratkom turističkom sezonom.

“Naš turizam može biti održiv samo na dominantnom učešću u hotelskom turističkom prometu Zapadne Evrope, kao što je slučaj kod svih turističkih zemalja Mediterana. I kada kriza prođe, istočna tržišta mogu imati sekundarni karakter pretežno naslonjen na nekretnine u svojini njihovih građana. Tržište regiona može biti baza za privatni smještaj, kao što su domaćinstva, sekundarno stanovanje, hoteli i pansioni nižih kategorija”, rekao je Ratković.

