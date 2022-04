Rast realizovanih kredita i interesovanja građana za kreditne proizvode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka je u prvom kvartalu u poređenju sa posljednjim prošlogodišnjim zabilježila rast od 48 odsto ukupno realizovanih kredita, dok je interesovanje građana poraslo čak 40 odsto.

Pomoćnica direktora Sektora prodaje proizvoda na malo, Milena Dragićević, kazala je da je banka u prvom kvartalu zabilježila rast kako u ukupnom broju realizovanih kredita, tako i u samom interesovanju građana kroz broj podnesenih prijava za njihove kreditne proizvode.

“Kad je u pitanju paralela sa istim periodom prošle godine, tu imamo impozantan rast tako da je ukupan iznos realizovanih kredita u prvom kvartalu ove godine bio čak 93 odsto veći nego u istom periodu prošle godine, odnosno interesovanje je poraslo oko 70 odsto”, rekla je Dragićević agenciji Mina-business.

Ona je dodala da su jako slične brojke i kad je u pitanju kreditiranje malih i srednjih preduzeća u Addiko banci, tako da je taj segment zabilježio rast od 24 odsto u ukupno realizovanim kreditima u odnosu na isti period prošle godine.

“Ukoliko sumiramo sve te brojke definitivno se može steći zaključak da je popuštanje pandemije imalo priličnog uticaja i ponovo okrenulo građane ka kreditnoj podršci od bankarskog sistema, ali isto tako ne smije se zaboraviti ni jak pozitivan pečat koji je dao program Evropa sad kroz povećanje zarada i samim tim poboljšanje kreditne sposobnosti”, ocijenila je Dragićević.

Addiko banka je, kako je podsjetila, specijalizovana za kreditiranje stanovništva malih i srednjih preduzeća sa fokusom na jednostavne i brze procese koji omogućavaju visok stepen zadovoljstva njihovih klijenata.

“Naša banka je osluškujući tržište i potrebe klijenata već u januaru omogućila klijentima da na bazi informacije o povećanim zaradama mogu podnijeti zahtjeve za kreditne proizvode koje imamo u ponudi i u prilog tome govore i činjenice o ostvarenom rezultatu”, precizirala je Dragićević.

Na taj način, kako je objasnila, grade uzajamno povjerenje koje imaju sa klijentima i dobro korisničko iskustvo, odnosno zadovoljstvo klijenata njihovim servisima i uslugama za sve vrijeme koliko Addiko banka posluje na crnogorskom tržištu.

“Osim toga, u ponudi imamo i široku paletu proizvoda kako u stanovništvu, tako i korporativnom dijelu. Prilagođavamo konstantno ponudu naše banke potrebama na tržištu, kretanjima, potrebama naših klijenata i zahtjevima”, rekla je Dragićević.

Sa druge strane, banka ima specijalizovane bankarske savjetnike koji su u svakom trenutku na raspolaganju da pruže sve informacije o uslovima kreditiranja i da pomognu u odabiru najbolje ponude u zavisnosti od konkretnih uslova.

“U ovom trenutku nudimo klijentima mogućnost podizanja kredita bez prenosa zarade, bez troškova obrade i sa jako interesantnim kamatnim stopama”, kazala je Dragićević.

Prema njenim riječima, kad su u pitanju kreditni uslovi koji su neophodni da se zadovolje, Addiko banka ih nije mijenjala kako u dijelu pooštravanja, tako ni cjenovno, uprkos svim kretanjima koja su generalno zabilježena na tržištu.

“Klijentima nudimo mogućnost apliciranja putem web sajta, digitalnim putem i to je već u stanovništvu zabilježeno otprilike zadnje dvije godine. To je naišlo na odličnu reakciju klijenata, jer im na taj način omogućavamo brži, jednostavniji proces i bez neophodnih dolazaka u banku”, navela je Dragićević.

Samim procesom unosa podataka dobija se preliminarna automatska odluka o procesuiranom zahtjevu, tako da je kompletan proces jako jednostavan.

“Nedavno smo lansirali i digitalnu platformu kada je u pitanju kreditiranje kod malih i srednjih preduzeća”, podsjetila je Dragićević.

Suština je, kako je kazala, da se skrati sam način podnošenja prijave za kredit, zatim put razmatranja i kompletno vrijeme do realizacije sredstava.

“Svim ovim očekujemo da ćemo još više učvrstiti partnerski odnos sa klijentima na kojem radimo dugi niz godina koliko poslujemo i povećati povjerenje u našu banku, podiću nivo zadovoljstva kvaliteta uslugom i naravno doći do što većeg broja novih klijenata”, zaključila je Dragićević.

