Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi u kojoj je Evropska komisija (EK) snizila procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,8 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 2,4 odsto na 799,62 poena, a MONEX 1,3 odsto na 10.429,27 bodova.

Promet je iznosio 18,53 hiljade EUR i bio je 30 odsto manji od prošlosedmičnog.

Realizovan je kroz 11 transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije Jugopetrola, koje su na sedmičnom nivou porasle 6,5 odsto na 11,5 EUR.

EK u najnovijim proljećnim ekonomskim prognozama, u koje je agencija Mina-business imala uvid, predviđa rast crnogorske ekonomije u ovoj godini od 3,8 odsto, dok je u jesenjim prošlogodišnjim izgledima prognozirala rast od 6,4 odsto.

EK procijenila da bi crnogorski BDP u narednoj godini trebalo da ojača 3,4 odsto. U prošlogodišnjim prognozama, EK je procjenjivala manji rast za narednu godinu od 3,2 odsto.

Stručnjaci EK su naveli da je brže nego što se očekivalo obnavljanje turizma rezultiralo snažnim oporavkom privrede u prošloj godini.

„Turistička aktivnost u Crnoj Gori će, međutim, usporiti ove godine zbog ruske agresije na Ukrajinu, jer Rusi i Ukrajinci čine značajan udio turista“, navodi se u izvještaju.

Iz EK su rekli da je optimistična jesenja prognoza preokrenuta trostrukim šokom.

“Početkom ove godine cijene hrane i energije dodatno su povećane usljed ruske agresije na Ukrajinu. Očekuje se da će rat imati negativan uticaj na crnogorsku turističku industriju, kako Rusi i Ukrajinci čine 20 odsto ukupnog broja posjetilaca”, naveli su iz EK.

Očekuje se da će se privreda vratiti neki zamah u narednoj godini, s obzirom na to da je predviđen potpuni oporavak turzima.

Ove sedmice ojačali su Luka Bar 9,8 odsto na 26,8 centi, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 1,7 odsto na 88 centi, Poslovno logistički centar Morača 4,7 odsto na 3,15 EUR i Hotelska grupa Budvanska rivijera 4,6 odsto na 6,8 EUR.

Gubio je Institut za crnu metalurgiju 30 odsto na 35 centi i Plantaže četiri odsto na 12 centi.

Prošlosedmičnu cijenu akcije zadržali su Marina Bar 2,15 EUR i Sveti Stefan hoteli Budva 3,5 EUR.

Akcija Trenda koštala je 5,3 centa.

Ove sedmice su i Elektroprivreda (EPCG) i Uprava javnih radova potpisali ugovor o početku realizacije projekta toplifikacije Pljevalja.

EPCG je takođe, u sklopu projekta Solari 3000+ i 500+, potpisala i dva ugovora čime su, kako su kazali iz te kompanije, stvoreni svi preduslovi za realizaciju tih projekta.

