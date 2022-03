Rast dobiti i operativnih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka je u prošloj godini ostvarila 6,9 miliona EUR neto dobiti, oko 35,8 odsto više nego u 2020, što je efekat smanjenja troškova rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke i rasta operativnih prihoda.

Predsjednik Upravnog odbora Erste banke Podgorica, Aleksa Lukić, kazao je da je tokom prošle godine Erste banka zadržala stabilnost i kvalitet poslovanja, pružajući klijentima adekvatnu finansijsku i savjetodavnu podršku i ulažući u inicijative koje doprinose razvoju i šire društvene zajednice.

„Broj klijenata je nastavio da raste nesmanjenom dinamikom. Nakon uvođenja Apple Pay usluge, klijentima mlađim od 18 godina ponudili smo besplatan transakcioni račun uz niz besplatnih pratećih usluga“, rekao je Lukić.

On je naveo da će i u narednom periodu u fokusu biti ulaganje u razvoj savremenih i pristupačnih rješenja koja klijentima donose bolja korisnička iskustva i mogućnost kvalitetnijeg upravljanja vremenom i novcem, kao preduslova za sticanje finansijskog zdravlja.

Rizični profil Erste banke u prošloj godini bio je na veoma zadovoljavajućem nivou, posebno imajući u vidu posljedice izazvane pandemijom i očekivanim rastom NPL-a, a koji je na kraju godine u Erste banci iznosio 5,98 odsto.

„Banka je blagovremeno prilagodila poslovanje i ojačala finansijsku poziciju u susret potencijalnom usložnjavanju situacije. Poslovnu godinu završila je kao dobro kapitalizovana banka, sa koeficijentom solventnosti od 23,62 odsto, a koji je znatno iznad zakonskog minimuma od deset odsto“, navodi se u saopštenju.

Na kraju prošle godine ukupna aktiva banke je iznosila 672 miliona EUR, što je 5,2 odsto više nego na kraju decembra 2020, kada je iznosila 638,8 miliona EUR.

„Ukupni depoziti klijenata povećani su 10,5 odsto u odnosu na 2020. godinu i dostigli su 415,3 miliona EUR. Neto krediti klijentima su iznosili 425,1 milion EUR i blago su porasli u odnosu na 2020“, rekli su iz Erste banke.

U sektoru stanovništva, broj klijenata je nastavio da raste i na kraju prošle godine dostigao je oko 118 hiljada, što je 5,4 odsto više nego u prethodnoj godini.

Broj ukupnih računa klijenata porastao je 5,8 odsto, broj računa za uplatu penzija 1,5 odsto, a broj računa za uplatu zarada 7,6 odsto. U plasmanima u segmentu stanovništva, najveće učešće imali su gotovinski krediti i stambeni krediti.

Uslugu elektronskog bankarstva Erste banke je tokom prošle godine koristilo 10,7 hiljada klijenata, što predstavlja rast od 16,4 odsto u odnosu na 2020. godinu. Broj korisnika mBanking usluge za građane na kraju prošle godine je osam hiljada, što predstavlja povećanje od 21,9 odsto u odnosu na 2020. godinu, dok je broj naloga porastao 25,6 odsto.

U domenu kartičnog poslovanja, tokom prošle godine je zabilježen rast od 9,4 odsto u broju aktivnih kartica, na 69,7 hiljada. Ukupan promet ostvaren platnim karticama Erste banke u prošloj godini, u odnosu na 2020, je takođe porastao, 14,2 odsto.

