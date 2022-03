Rapaxu licenca za trgovinu na veliko naftnim derivatima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je nikšićkoj firmi Rapax licencu za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima.

Odbor REGAGEN-a je odluku o izdavanju licence kompaniji Rapax, rješavajući po njenom zahtjevu, donio na sjednici u ponedjeljak.

Licenca se izdaje na period od 18. maja ove godine do 17. maja 2032.

Imalac licence je dužan da, ukoliko namjerava da nastavi sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licence, podnese zahtjev za izdavanje nove, 60 dana prije isteka važenja licence.

