Radulović: Montenegro Works potreban Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegro Works (MF) je potreban Crnoj Gori zbog loših primjera upravljanja u kompanijama u prošlosti, saopštio je njegov izvršni direktor Filip Radulović.

„Stanje u Željeznici, Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) i Plantažama dokaz su za to. Potreban je finansijski nadzor nad svim državnim kompanijama, a svakako neko treba i da brine o strateškom razvoju državnih firmi“, rekao je Radulović.

On je na sastanku sa ambasadorom Austrije u Crnoj Gori, Karlom Müllerom, kazao da kompanija MW želi da uspostavi efikasan mehanizam finansijskog nadzora nad preduzećima u većinskom vlasništvu države.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz MW-a, razgovarali i o holding kompaniji ÖBAG, koja posluje u Austriji, a čije bi iskustvo dobrodošlo crnogorskom preduzeću.

“Ovo se pokazalo kao potpuno efikasan model za svrhe i ciljeve za koje je postavljen u Austriji. Austrija bi rado podržala program Montenegro Works, čija je funkcionalnost, pretpostavljam, prvenstveno ekonomsko, a ne političko pitanje za Crnu Goru”, kazao je Müller.

Sagovornici su se saglasili da su na putu Crne Gore prema Evropskoj uniji (EU) važne ekonomske reforme, a jedna od njih je i rad kompanije MW.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS