Radnici Željezare neće odustati od zahtjeva

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici radnika Željezare Tosčelik, koji već četiri dana danonoćno borave u krugu fabrike, razgovarali su danas sa menadžmentom u vezi njihovih zahtjeva, poručujući da od njih neće odustati.

Radnici zahtijevaju da im se ne uručuju otkazi i da se pokrene proizvodnja.

Predstavnik radnika, Ljubiša Đurković, kazao je da je sastanak sa izvršnim direktorom, Erkutom Alkayaem, bio kratak, prenosi portal Vijesti.

“Njegova odluka je čvrsta i neće je promijeniti. Poručio sam i da je naš stav čvrst, da mi ne odustajemo od našeg zahtjeva da se proizvodnja pokrene. Tražio sam odluku nadležnog borda i on je rekao da su mu to usmeno rekli. Tražio sam odluku u pisanoj formi, jer ne priznajemo odluku o otpuštanju radnika”, kazao je Đurković.

Prema njegovim riječima, Alkaya je kazao da su vlasnici spremni da prodaju Željezaru, kao i da su sa cijenom po kojoj namjeravaju da prodaju fabriku upoznali ministra ekonomije, Gorana Đurovića.

Član pregovaračkog tima radnika, Ljubiša Đikanović, rekao je da danas imaju sastanak sa Đurovićem, na kome će “konačno saznati famoznu cijenu po kojoj je vlasnik spreman da proda fabriku”.

“Mi i dalje ostajemo ovdje, a imamo najavu da će nam se pridružiti i radnici ostalih propalih preduzeća koji su ostali ili ostaju bez posla”, naveo je Đikanović.

Sindikatu je prošle sedmice direktor Tosčelika saopštio da ne namjeravaju da pokreću proizvodnju, kao i da će u naredna tri mjeseca svih 229 radnika iz proizvodnje ostati bez posla, a da će zadržati samo oko 20 radnika iz uprave.

Radnici su se nakon toga zatvorili u fabriku, a posjetili su ih i Đurović i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, koji su im obećali pomoć u granici zakonskih mogućnosti i ovlašćenja.

Proizvodnja u Željezari je prekinuta u martu prošle godine, a radnici su primali 90 odsto zarade.

