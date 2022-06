Radnici da dostave zahtjeve

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici Željezare Tosčelik, koji su nakon saznanja da će, kako su kazali, u narednih 90 dana dobiti otkaz, razgovarali su sinoć sa izvršnim direktorom Tosčelika Erkutom Alkajom.

On im je kazao da do danas dostave zahtjeve, a da će se uprava o njima odrediti narednih dana, prenose Vijesti.

Potpredsjednik Sindikata, Miodrag Krivokapić, kazao je da je dogovoreno da naprave zahtjev, a Toscijali grupa će odgovoriti u ponedjeljak ili utorak.

“O daljim koracima ćemo se dogovarati u narednom periodu. Jedini naš zahtjev je pokretanje proizvodnje i da se ne pominju otkazi radnicima. Večeras ćemo ostati u fabrici”, kazao je Krivokapić.

Za danas je i biznismen Miodrag Daka Davidović zakazao konferenciju za novinare, a tema je, kako je najavljeno, situacija u Željezari.

Radnici nikšićke Željezare Tosčelik, njih oko 50, prethodno su ušli u fabriku, sa namjerom da tu ostanu sve dok se njihova sudbina ne riješi.

Kako su kazali predstavnici radnika, Alkaja je predstavnicima Sindikata saopštio da će u naredna tri mjeseca svi ostati bez posla, a da će zadržati samo 25 radnika iz uprave.

Radnici nikšićke Željezare Tosčelik, kojom od 2012. godine gazduje turski Tosyali holding, zarade su primali u iznosu od 90 odsto. U martu prošle godine je obustavljena proizvodnja.

Imovinu željezare turski investitori kupili su iz stečaja 2012. godine, za 15,1 milion EUR uz obećanje da će za tri godine uložiti 35 miliona EUR i uposliti do 550 radnika.

