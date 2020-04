Račun u martu oko 36 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječan martovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 36,36 EUR, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

“Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 16,43 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 46,1 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da je blizu 60 odsto domaćinstava dobilo račun u vrijednosti do 30 EUR, a od 30 do 50 EUR 16 odsto potrošača, od 50 do 100 EUR 19 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 5,6 odsto kupaca.

“Martovske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 50 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 179,28 hiljada kupaca”, dodaje se u saopštenju.

Domaćinstva su u martu potrošila 116,27 miliona kilovat sati (kWh) električne energije odnosno deset odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom marta prošle godine, i pet odsto više u odnosu na projektovanu potrošnju za mart.

“U kategoriji ostala potrošnja evidentirana je pet odsto manja potrošnja u odnosu na mart prošle godine, kao i 10,4 odsto manja potrošnja u odnosu na februar, što je rezultat izmijenjenog režima rada jednog dijela privrednih djelatnosti”, navodi se u saopštenju.

Primjetno je, takođe, da se potrošnja, od početka aktuelne krize u vezi sa pandemijom koronavirusa, u određenom procentu, “preselila” iz kategorije ostala potrošnja u kategoriju domaćinstva.

“Razlog za to treba tražiti u primjeni preventivnih mjera u borbi protiv koronavirusa. Tako su kupci iz kategorije ostala potrošnja na niskom naponu, koja obuhvata male trgovinske i ugostiteljske objekte te uslužne djelatnosti, u martu potrošili 41,6 miliona kWh električne energije, blizu deset odsto manje nego u istom periodu prošle godine, odnosno 6,3 odsto u odnosu na plan za taj mjesec”, zaključuje se u saopštenju.