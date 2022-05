Puno prostora za unapređenje saradnje sa Mađarskom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji puno prostora za unapređenje ekonomske saradnje Crne Gore i Mađarske, posebno u oblasti turizma, ocijenjeno je na sastanku ministra ekonomskog razvoja i turizma, Gorana Đurovića i mađarskog ambasadora u Crnoj Gori, Jožefa Neđešija.

Oni su razgovarali o razvijanju modela buduće ekonomske saradnje, naročito u dijelu biznisa i turizma, ali i u oblasti telekomunikacija i IT sektoru.

Đurović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da postoji jako puno prostora za unapređenje ekonomske saradnje između naše zemlje i Mađarske, te da će Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma raditi na stvaranju povoljnog ambijenta za strane investicije.

“Svaki zdrav projekat i zdrav kapital naročito ako dolazi iz Evropske unije je nešto što je nama jako bitno. Takođe nam je značajna i diverzifikacija kapitala kao i širenje saradnje sa više zemalja, jer upravo to čini jednu ekonomiju i državu uspješnom”, poručio je Đurović.

On je kazao da će fokus resora koji vodi biti na diverzifikaciji privrede s posebnom pažnjom na sektore proizvodnje i poljoprivrede, i dodao da je “turizam uvijek aktuelan i od velikog je značaja za našu privredu i promet, te će nam u narednom periodu akcenat biti na stvaranju održivog ekološkog razvoja turizma”.

Neđeši je rekao da postoje jako dobre osnove i naglasio važnost saradanje dvije zemlje, te da je Mađarskoj vrlo važno sarađivati sa Crnom Gorom na ekonomskom planu.

Neđeši je kazao da će Mađarska nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u daljem procesu evropskih integracija, i istakao da je pored političke prisutnosti veoma zastupljena u Crnoj Gori kada su u pitanju njihovi veliki investitori poput OTP, 4iG i Hungest hotels.

Na sastanku je ocijenjeno da treba unaprijediti saradnju u oblasti turizma, kao i da dodatno treba zainteresovati turiste iz Mađarske da posjete Crnu Goru.

