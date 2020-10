Prosječan septembarski račun 27,3 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 27,3 EUR, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

“Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 18,36 EUR, dok je najveća prošlog mjeseca očitana u Podgorici, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 32,57 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da će čak 67 odsto domaćinstava dobiti račun u vrijednosti do 30 EUR, od 30 do 50 EUR njih 19,8 odsto, od 50 do 100 EUR njih 11,5 odsto, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 1,7 odsto kupaca.

“Septembarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 55,6 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 201,85 hiljada kupaca”, naveli su iz EPCG.

Iz EPCG su saopštili da su domaćinstva u septembru potrošila 88,62 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je 8,9 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu, odnosno četiri odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom septembra prošle godine.

Iz kompanije su podsjetili da je akcija Podijelimo teret 8 u toku i da traje do 31. oktobra.

Namijenjena je svim potrošačima iz kategorije domaćinstva koji imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na iznos duga, a koji mogu otplaćivati u fiksnim mjesečnim ratama od 20 EUR, bez daljeg obračuna zatezne kamate i bez isključenja sa mreže dok poštuju klauzule ugovora.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti na www.epcg.com, besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima lokalnih snabdijevanja, na zvaničnoj Facebook strani EPCG, kao i putem adrese rač[email protected]