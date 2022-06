Pronaći alternativno rješenje za fiskalizaciju privatnog smještaja

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Za izdavaoce privatnog smještaja u Herceg Novom neophodno je pronaći alternativno rješenje za fiskalizaciju, jer na nova zakonska rješenja neće moći da odgovore svi, zbog različitih nivoa tehničkih znanja, saopšteno je iz Prave Crne Gore.

Predstavnica Prave Crne Gore Herceg Novi, Marina Vukalović, kazala je da predstojeća turistička sezona donosi mogućnost jačanja ekonomije, ali i nova administrativna i fiskalna opterećenja izdavaocima privatnog smještaja.

„Kako bi Uprava prihoda i carina u realnom vremenu evidentirala ostvareni promet i obračunala porez, izdavaoci privatnog smještaja moraće da obezbijede fiskalnu kasu, a pored nje i dodatnu opremu, kao i stalnu internet konekciju, registraciju prostora u kome obavljaju uslužnu djelatnost, elektronski sertifikat i programsko rješenje“, navela je Vukalović u saopštenju.

Prema njenim riječima, izdavaoci privatnog smještaja prinuđeni su da se suoče sa novim zakonom i promjenama koje će nastupitu u njihovom radu.

Vukalović je rekla da se nezadovoljstvo građana Herceg Novog javilo zbog uvećanog poreza, dodatnih troškova, ali i zato što su takve promjene došle pred sami početak glavne sezone.

„Neadekvatna i nedovoljna edukacija o procedurama i procesima fiskalizacije, tehnička nespremnost velikog broja lokalnih izdavaoca, kao i nepravovremeno davanje uputstva i smjernica za sprovođenje izmjena u njihovom radu, stvara zabrinutost lokalnih izdavaoca. Postavlja se pitanje da li će na ove zahtjeve moći da odgovore svi, zbog različitih nivoa tehničkih znanja“, upozorila je Vukalović.

Građani, kako je kazala, smatraju da je održani seminar o edukaciji došao kasno, tek 31. maja, na samom početku turističke sezone, a da je za kvalitetnu pripremu tih izmjena u njihovom dosadašnjem radu trebalo izdvojiti najmanje pola godine, jer je očigledno nerazumijevanje procedura sprovođenja fiskalizacije.

„Mnogi izdavaoci, posebno oni starije populacije, imaće dodatne troškove, zbog toga što će morati da traže pomoć prilikom korišćenja pametnih uređaja i druge opreme za sprovođenje elektronske fiskalizacije“, dodala je Vukalović.

Ona je rekla da Prava Crna Gora rješenje tog problema posmatra kao prioritetno, jer je glavna sezona uveliko počela.

To potvrđuju podaci Turističke organizacije (TO) Herceg Novi, prema kojima u tom gradu trenutno boravi 7,54 hiljade prijavljenih gostiju.

„Kako bi građani mogli kvalitetno i blagovremeno da iznesu turističku sezonu, koja je velikom broju izdavaoca glavni izvor prihoda, neophodno je promaći alternativno rješenje u što kraćem roku, kako ne bi bili u prekršaju“, zaključila je Vukalović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS