Promocija turističke ponude Crne Gore privukla veliku pažnju u Tirani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), nakon promocija na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, nastavila je regionalnu roadshow kampanju, organizacijom promotivnog događaja na glavnom Skenderbegovom trgu u Tirani.

Iz NTO su da je promocija privukla veliku pažnju građana Tirane koji su na štandovima NTO Crne Gore i lokalnih turističkih organizacija Ulcinja, Bara, Budve, Tivta, Kotora, Podgorice i Cetinja imali priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom destinacije.

Kako su kazali, građani Tirane mogli su da uživaju u bogatoj gatronomskoj ponudi kroz degustaciju tradicionalnih specijaliteta crnogorske kuhinje i vina kompanije 13. Jul Plantaže.

Iz NTO su dodali da je posebno oduševljenje prisutnih izazvao i zabavni program na kom su članovi Kulturno umjetničkog društva Crna Gora predstavili tradicionalne crnogorske igre.

Oni su naveli da su događaju sprisustvovali i predstavnici Ambasade Crne Gore u Tirani kao i gradonačenik Tirane Erion Veliaj.

Veliaj je kazao da su privilegovani da imaju odličan tim iz Crne Gore, koji je ispunio trg u centru sa puno radosti, plesa i muzike.

“Pokazali su šta je najbolje od Crne Gore, a to su ljudi, kultura, hrana, tradicija i predivna mjesta u Crnoj Gori. Danas je bilo je nemoguce raditi u centru Tirane jer se jer je predivna muzika odzvanjala čitavim centrom grada, što je opravdano povezivanjem i prilikom da se podsjetimo prijateljstva i predivnih komšija koje imamo u Crnoj Gori”, rekao je Veliaj.

On je istakao da je siguran da će Crna Gora imati odličnu sezonu, kao i Albanija, jer “vaš uspjeh i naš uspjeh”.

Predstavnici NTO su, kako je saopšteno, pozvali su građane Tirane i cijele Albanije da dođu na odmor u Crnu Goru, gdje će ih dočekati tradicionalno gostoprimstvo i ljubazni domaćini, koji su spremni da ih ugoste i ove godine sa još raznovrsnijom i kvalitetnijom ponudom.

Anjeza iz Tirane kazala je da je današnji događaj vrlo zanimljiv i da prvi put ima priliku da vidi crnogorsku nošnju uživo i tradicionalne crnogorske igre koje su je, kako je dodala, oduševile.

„Drago mi je što vidim ovoliko ljudi na trgu danas i što sam imala priliku da uživam u degustaciji vaših vina i vaše ukusne hrane. Zaista jedva čekam da posjetim Crnu Goru“, poručila je Anjeza.

Iz NTO su istakli da je turistima iz Albanije Crna Gora godinama jedna od omiljenih destinacija za odmor tokom cijele godine, a prema trenutnim najavama interesovanje turista sa ovog tržišta je značajno i za predstojeću turističku sezonu.

Navodi se da je promocija realizovana uz podršku Ambasade Crne Gore u Tirani.

