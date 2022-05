Promocija ljetnje turističke ponude u Novom Sadu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Budva organizovala je, u okviru ovogodišnje regionalne road show kampanje, promotivni događaj u Novom Sadu u cilju promocije ljetnje turističke ponude.

Nikola Kralj iz TO Budva, na konferenciji za novinare održanoj u hotelu “Pupin”, kazao je da metropola turizma Crne Gore predstavlja jedinstveni spoj bogate kulture i istorije i izuzetno modernih sadržaja, pa se taj grad iz tog razloga posebno ističe na evropskoj mapi turističkih destinacija.

„Priroda je darovala budvansku rivijeru nesvakidašnjom ljepotom, najljepše pjeskovite i šljunkovite plaže nalaze se upravo ovdje. U zaleđu rivijere nalaze se sela koja predstavljaju autentičnu turističku ponudu“, rekao je Kralj, prenosi Mediabiro.

Kako je naveo, ljubitelji prirode i aktivnog odmora taj kraj mogu obići pješačkim stazama, a na budvanskoj rivijeri uređeno je čak 50 kilometara (km) staza koje prolaze kroz predivno zaleđe i povezuje budvanska sela.

Kralj je kazao da su zdrav prirodni ambijent, tradicionalna kuhinja, izvorska voda, mogućnost šetanja brdskim i planinskim dijelom obale i upoznavanje sa istorijom i kulturom tog kraja, samo neki od razloga zbog kojih budvanska sela nazivaju biserima jadranske obale.

„Kada govorimo o budvanskom zaleđu, istakao bih projekat revalorizacije tvrđave Mogren, na kojem radi TO Budva, u saradnji sa Opštinom, Pomorskim muzejem i lokalnim predezućem“, rekao je Kralj.

U toku su, kako je dodao, ozbiljni radovi na tom lokalitetu, a tvrđava će uskoro biti neizbježna turistička atrakcija u Budvi.

„Na 25 km dugoj rivijeri, u privatnom smještaju nalazi se oko 32 hiljade ležaja u sobama, apartmanima, kućama, vilama, a potez od plaže Jaz do Buljarice podrazumijeva preko 140 hotela, od kojih je polovina visoke kategorije“, kazao je Kralj.

On je naveo da se u budvanskim hotelima sa tri zvjezdice smještaj može naći za 30 EUR za uslugu noćenja sa doručkom, u hotelima sa četiri zvjezdice smještaj se može naći po cijeni od 40 EUR, a u hotelima sa pet zvjezdica po cijeni od 97 EUR.

On je najavio da u Budvi predstoje spektakularni događaji, poput svečane Ceremonije otvaranja sezone, kada će nastupiti vrhunski muzičari.

Ljiljana Čukić iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) kazala je da Crna Gora već sada ima dobru popunjenost kapaciteta usljed posjete turista iz Zapadne Evrope i dalekih tržišta, kao i da je najava bukinga takođe odlična.

Ona je rekla da je turistička privreda Crne Gore spremna, kao i kapaciteti.

„Potrudili smo se da pripremimo raznolik turistički proizvod, da usluga bude na nivou, većeg kvaliteta, i sa nestrpljenjem očekujemo turiste iz Srbije. Zadovoljni smo i želimo da to zadovoljstvo podijelimo sa vama“, rekla je Čukić.

Đurđica Vinčić Tomić iz kompanije Air Montenegro navela je da su, zahvaljujući svakodnevnim linijama iz Beograda za Tivat i Podgoricu, za sezonu dimenzionirali ponudu i povećali letove na dva puta dnevno za Podgoricu i tri puta dnevno za Tivat.

„Postoji mogućnost da povećamo kapacitete u sezoni dodatnim letovima, ili uz veći tip aviona“, dodala je Vinčić Tomić.

Ivan Kovač iz TO Bar kazao je da je ta opština jedina u Crnoj Gori koja se prostire na dvije obale – Skadarsko jezero i Jadransko more.

„Gostima sa tržišta Srbije i Vojvodine uveliko su poznate prelijepe pješčane plaže Bara, poput Čanja, Utjehe, Sutomora. Ovoga puta bih ipak želio da istaknem plaže na Skadarskom jezeru i bogatu ponudi kojom raspolažemo i u tom dijelu“, naveo je Kovač.

Natalija Terzić iz TO Herceg Novog poručila je da su ovog ljeta pripremili bogat festivalski program.

„Osim onih sadržaja koje organizujemo iz godine u godinu, ove sezone imamo i dva nova muzička festivala – Festival Skale sa sloganom „Naše more, naše skale“, kao i The Hipe Fest na kojem će nastupiti velika regionalna imena poput Džibonija, Hladnog piva, Bajage i mnogih drugih“, najavila je Terzić.

Milorad Karadžić iz TO Tivat kazao je da su pripremili nekoliko velikih koncerata, a među njima su nastup Marka Luisa 20. juna, kojim počinju koncertnu sezonu.

Kako je najavio, 10. avgusta nastupiće Jelena Rozga i u organizaciji Porto Montenegra biće organizovan veliki koncert Dina Merlina 16. jula.

Karadžić je dodao da će ovo ljeto obilježiti i mnoštvo drugih muzičkih događaja i različitih manifestacija.

„Neće proći nijedan dan tokom ove sezone da neće biti održan neki događaj“, istakao je Karadžić.

Ana Jovanović iz TO Podgorica kazala je da Glavni grad karakteriše izuzetna pozicioniranost i laka dostupnost, kako primorskih centara na jugu, tako i onih na sjeveru, i je samim tim to primamljivo mjesto za boravak turista.

„Grad odlikuje izuzetan prirodni potencijal, bogatstvo rijeka i jezera, a prostire se između dva nacionalna parka – Skadarsko jezero i Prokletije. Podgorica baštini uticaj raznih kultura, a na samo tri km od centra nalazi se arheološki park Duklja, koji je i najveći lokalitet te vrste na Balkanu“, istakla je Jovanović.

Navodi se da su današnjem događaju pristustvovali najeminentniji mediji Novog Sada i Vojvodine, kao i generalna konzulka u Generalnom konzulatu Crne Gore u Srbiji, sa sjedištem u Sremskim Karlovcima, Nevenka Ćirović.

