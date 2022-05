Produžen rok za izbor korisnika biznis zona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica produžio je do 17. juna rok za podnošenje prijava na javni poziv za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u tim područjima.

Rok je, kako su objasnili iz PG Biroa, produžen zbog velikog interesovanja.

“Shodno tome, javno otvaranje ponuda biće održano 20. juna, sa početkom u deset sati, u prostorijama Glavnog grada”, navodi se u saopštenju.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 020 665 055, 020 665 046, ili na mejl [email protected]

