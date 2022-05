Kasalica državna sekretarka u Ministarstvu finansija

Podgorica, (MINA) – Ekonomistkinja Mila Kasalica imenovana je danas za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija.

Kasalica je na tu funkciju izabrana na današnjoj sjednici Vlade, kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović.

Iz Vlade su saopštili da je za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija imenovan Admir Šahmanović.

Kako su kazali, za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma imenovan je Damir Davidović.

Vlada je donijela rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora – rukovodiocu Sektora za igre na sreću u Upravi prihoda i carina (UPC) Andriji Ćetkoviću,

Iz Vlade su saopštili da je donijeto rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnici direktora – rukovoditeljki Sektora za operativu u oblasti naplate u UPC Jeleni Đukić.

Kako su rekli, donijeto je rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora – rukovodiocu Sektora za velike poreske obveznike u UPC Milošu Medenici.

Iz Vlade su kazali da je donijeto rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnici direktora – rukovoditeljki Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u UPC Mileni Radović.

“Kao i rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora – rukovoditeljki Sektora za carinske poslove u UPC Maji Vučinić i prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora – rukovoditeljki Sektora za usluge i registraciju u UPC Dušanki Vujisić”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je na sjednici donijeto rješenje o određivanju Andrije Ćetkovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u UPC.

Oni su naveli da je za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za operativu u oblasti naplate u UPC određena Jelena Đukić.

Iz Vlade su rekli da je za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za velike poreske obveznike u UPC određena Svetlana Krgović.

“Donijeto je rješenje o određivanju Dušanke Vujisić za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za usluge i registraciju u UPC”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela izmjene odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, predsjednik Savjeta je Abazović, a izmjene odluke su uzrokovane promjenama u organizaciji i načinu rada državne uprave.

Iz Vlade su kazali da je usvojena informacija o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom.

“Informacija sadrži pregled dosadašnjih aktivnosti na realizaciji tog projekta koji je stavljen na sami vrh liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na preostale obaveze državnih institucija i pojedina sporna pitanja”, navodi se u saopštenju.

