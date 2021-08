Prijestonica i UNDP obezbjeđuju 25 solarnih panela za kvalitetniji život na selu

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Obezbjeđivanjem solarnih panela za proizvodnju električne energije unaprijediće se uslovi za život i poljoprivrednu proizvodnju za 25 domaćinstava u udaljenim seoskim područjima na teritoriji Cetinja, saopštio je gradonačelnik Prijestonice, Aleksandar Kašćelan.

Kašćelan i stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, potpisali su Sporazum o finansiranju nabavke solarnih fotonaponskih sistema.

“Želimo da obezbijedimo bolje uslove za povratak i život ljudi na selu. Cetinjski kraj, posebno u ruralnim područjima, je surov, pa Prijestonica ulaže napore da obezbijedi osnovne uslove za život tamo – vodu i struju. Raduje me što je UNDP prepoznao i podržao ova naša nastojanja i stoga izražavam posebnu zahvalnost na ovom projektu nabavke solarnih panela koji ćemo zajedno da realizujemo”, kazao je Kašćelan.

Solarni paneli su, kako je saopšteno iz Prijestonice Cetinje, namijenjeni za nosioce i članove porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i domaćinstava koji nemaju stalan i stabilan pristup električnoj energiji, čiji je primarni izvor prihoda poljoprivreda ili su korisnici socijalne pomoći.

Podrška je namijenjena stanovnicima mjesnih zajednica Bata Cucka, Njeguši, Ćeklići, Čevo, Trešnjevo i Ubla Čevska.

Gašparikova je rekla da UNDP, u partnerstvu sa Vladom, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, privatnim investitorima i civilnim društvom, promoviše klimatske inovacije i investicije koje vode smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u brojnim sektorima – turizmu, poljoprivredi, saobraćaju i energetici.

“Klimatske promjene nalažu što širu upotrebu obnovljivih izvora energije, a sada će priliku za nabavku i korišćenje solarnih fotonaponskih sistema dobiti i poljoprivredna domaćinstva u udaljenim ruralnim područjima Prijestonice. Na ovaj način, uz pozitivan uticaj na životnu sredinu i pristup energiji, zajedno stvaramo povoljne uslove za bavljenje poljoprivredom i unapređujemo kvalitet života stanovnika seoskih područja”, rekla je Gašparikova.

Projektom će se obezbijediti maksimalno 25 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije koji omogućavaju punjenje telefona, rad sijalice, radija, televizora i frižidera.

Sredstva za program podrške su obezbijedili UNDP, kroz projekat Razvoj zelenih poslova u Crnoj Gori i Prijestonica Cetinje, a krajnji korisnik ima obavezu deset odsto učešća u ukupnim troškovima.

Pravo učešća u pozivu imaju sva poljoprivredna domaćinstva i gazdinstva koja ispunjavaju uslove da članovi domaćinstva borave u ruralnom području Prijestonice, na teritoriji neke od navedenih mjesnih zajednica, da domaćinstvo nije spojeno na elektrodistributivnu mrežu i da nemaju ili nijesu već dobili opremu za solarno napajanje električnom energijom od nekog drugog.

Kriterijumi koji se dodatno vrednuju su bavljenje nekom poljoprivrednom djelatnošću kao što su ratarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, broj uslovnih grla kojim domaćinstvo raspolaže, broj članova porodice, prisustvo mladih u domaćinstvu, kao i socijalni status nosioca i članova domaćinstva.

