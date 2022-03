Prijavila se tri pomoćnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za direktora Uprave prihoda i carina (UPC) stiglo je desetak prijava, potvrdilo je za Dan više izvora.

Tom listu su tri kandidata potvrdila prijave – aktuelni vršilac dužnosti direktora Milena Petričević, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Rade Milošević i pomoćnik direktora UPC, Miloš Medenica.

Milošević i Medenica su članovi Građanskog pokreta URA, kojoj je, prema raspodjeli po dubini, dogovorenoj nakon prethodnih izbora, trebalo da pripadne mjesto direktora tadašnje Poreske uprave.

Nova vlada je spojila Poresku, Upravu carina i Upravu za igre na sreću u Upravu prihoda i carina, a ministar Milojko Spajić je za vršioca dužnosti direktora izabrao Aleksandra Damjanovića.

Od Uprave za kadrove u utorak zvanično Dan nije dobio podatke koliko se kandidata prijavilo i ko se prijavio.

Prema pouzdanim saznanjima Dana, za direktora se prijavio i direktor područne jedinice UPC u Pljevljima, Eldin Katana. Prema dostupnim podacima, Katana je ranije bio direktor filijale Hipo Alpe Adrija banke u Pljevljima.

Osim Medenice, na konkurs su se prijavili i Maja Vučinić i Jelena Đukić, takođe pomoćnici direktora Uprave carina i prihoda.

Prijave na konkursu, koji je raspisala Uprava za kadrove 7. marta, podnijeli su i Goran Petrović, Siniša Raičević i Nebojša Koljašević.

