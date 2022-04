Prihodi budžeta u martu veći na godišnjem nivou i u odnosu na plan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi budžeta u martu ove godine iznosili su 184,1 milion EUR, što je 29,9 miliona ili 19,4 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Branko Krvavac.

On je agenciji Mina-business kazao da su prihodi u prošlom mjesecu bili iznad plana 34,3 miliona EUR ili 22,9 odsto.

„U poređenju sa martom 2020, prihodi su veći 22,9 miliona EUR ili 14,2 odsto, dok su u odnosu na mart 2019. godine veći 36,6 miliona ili 24,8 odsto“, precizirao je Krvavac.

On je saopštio da prihodi od poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza nastavljaju da bilježe rast u odnosu na plan, 17 miliona EUR ili 34 odsto, odnosno pet miliona EUR ili 34,4 odsto.

“Najveći uticaj na rast budžetskih prihoda ima povećanje raspoloživog dohotka građana kroz program Evropa sad. Zarade su povećane, zahvaljujući značajnom smanjenju poreskog opterećenja, te je jasno da se veća potrošnja odražava na budžet, ali su veći prihodi i rezultat poreske discipline koja je posljedica implementacije zakona iz programa Evropa sad”, objasnio je Krvavac.

On je kazao da je stopa inflacije, koja je visoka na globalnom nivou, a što se preliva i na Crnu Goru kao malu, uvozno zavisnu i eurizovanu ekonomiju, i dalje značajno niža od rasta zarada, te da se sada posebno opravdanim pokazala reforma Evropa sad, jer se globalni uticaj spremnije dočekao.

„Takođe, značajan rast u odnosu na plan zabilježen je i kod poreza na dobit pravnih lica u iznosu od 9,7 miliona EUR ili 33,4 odsto. To je, pored dobrih rezultata iz poslovne prošle godine, pokazatelj i visokog stepena poreske discipline“, smatra Krvavac.

On je dodao i da se bilježi rast po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), 3,4 odsto u odnosu na plan, a 7,5 odsto u odnosu na prošlogodišnji mart.

Svi podaci o prihodima i rashodima za mart se objavljuju krajem aprila u redovnom izvještaju o izvršenju budžeta, kao što je to učinjeno za januar i februar.

Krvavac je podsjetio da su prihodi budžeta za januar i februar ove godine iznosili 232 miliona EUR i veći su 37,7 miliona ili 19,4 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, a 15,7 miliona ili 7,3 odsto u odnosu na plan.

Gotovo sve kategorije izdataka realizovane su u iznosu nižem od plana.

„Prihodi budžeta za ova dva mjeseca veći su i od prihoda ostvarenih u uporednom periodu 2020. godine, odnosno prije izbijanja pandemije korona virusa i to 17,8 miliona EUR ili 8,3 odsto. Očekivano, već od februara se bilježi rast po osnovu doprinosa za PIO, šest odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec“, zaključio je Krvavac.

