Prezentovani konkursi podrške za start up-ove i inovacionu djelatnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni konkursi za ranu fazu razvoja start up-ova i sufinansiranje inovacione djelatnosti u ovoj godini, sa fokusom na Programsku liniju podrške projektima Eureka programa, prezentovani su danas u Privrednoj komori u cilju upoznavanja zainteresovanih sa njihovim mogućnostima.

Direktorica Sektora za projekte PKCG, Tanja Radusinović, kazala je na događaju koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, da Privredna komora, asocijacija koja okuplja cjelokupnu poslovnu zajednicu u Crnoj Gori, pruža podršku inovacionom razvoju, povezivanju privrede i obrazovnih institucija.

„Podržavanje povezivanja države, privrede i institucija nauke i obrazovanja, preduslov su ekonomskom napretku“, kazala je Radusinović.

Vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj Ministarstva ekonomskog razvoja, Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, kazala je da je jedan od ciljeva Ministarstva kreiranje programskog okvira za inovacije.

Program za inovacije je usvojen za period od ove do 2024. godine i na jednom mjestu su prikazani svi instrumenti podrške koje u ovoj oblasti Ministarstvo pruža.

Barjaktarović-Lanzardi je, kako je saopšteno iz PKCG, podsjetila da je ove godine počeo sa radom i Fond za inovacije Crne Gore.

„Posebno smo vodili računa da se kompletan ciklus razvoja inovacije pokrije kroz programske linije – od predakceleracije, preko rane faze razvoja startapova, podrške strateškim klasterima u oblasti pametne specijalizacije, do instrumenata za inovativne projekte, zatim razvoj inovacione kulture, kao i edukativne programe“, rekla je Barjaktarović-Lanzardi.

Ona je najavila liniju za novi program Horizont Evropa, odnosno njegov stub Inovativna Evropa, kojim će se stimulisati obezbjeđivanje ekspertske podrške za pripremanje projektnih prijava.

Barjaktarović-Lanzardi je, predstavljajući javni konkurs za ranu fazu razvoja startapova, kazala da je njegov predmet sufinansiranje start up-ova koji će ponuditi digitalna rješenja za oblasti pametne specijalizacije.

Konkurs podržava inovativne startap projekte koji nude rješenja s potencijalom za komercijalizaciju u oblastima S3, kao i za projekte kojima se podstiču socijalne inovacije.

„U narednom periodu najveći fokus svih aktivnosti finansiranja će biti na Strategiji pametne specijalizacije, te zbog toga, prepoznajući značaj sinergije ICT sektora sa ostalim njenim oblastima: održivom poljoprivredom i lancem vrijednosti hrane, energijom i održivom životnom sredinom, održivim i zdravstvenim turizmom, prepoznali smo značaj podrške razvoju navedenih digitalnih rješenja“, rekla je Barjaktarović-Lanzardi.

Opredijeljeni budžet za taj konkurs iznosi 200 hiljada EUR, a rok za prijavu je 10. novembar. Iznos sredstava kojima će se podržati socijalne inovacije može biti najviše 20 odsto vrijednosti od ukupno dodijeljenih sredstava po ovom konkursu.

„Iznos finansijske podrške koja može biti dodijeljena po pojedinačnom projektu je od šest hiljada do 20 hiljada EUR. Ova podrška može iznositi maksimalno do 80 odsto ukupne vrijednosti projekta“, objasnila je Barjaktarović-Lanzardi.

Na taj konkurs se mogu prijaviti start up-ovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju, kao i start up-ovi koji već posluju, prošli su ranu fazu razvoja i rade na usavršavanju već postojećeg proizvoda.

Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u ovoj godini predviđa ukupan iznos podrške od 160 hiljada EUR. Rok za prijavljivanje je do 16. novembra.

Predmet konkursa je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje četiri programske linije za podršku: Eureka projektima, stimulisanju zaštite i razvoju pronalaska, podsticanju inovacione kulture i realizaciji edukativnih programa u S3 oblastima.

Programom se posebno podstiču mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta. Za sufinansiranje učešća u Eureka projektima opredijeljeno je 120 hiljada EUR.

„Stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska podrazumijeva podsticanje preduzeća i građana iz Crne Gore koja su u ovoj godini zaštitili pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO. Za ovu programsku liniju ukupan iznos podrške iznosi 15 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Podrška aktivnostima koje se odnose na podsticanje inovacione kulture (putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova, hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti) ima za cilj da utiče na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja, doprinese prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji, i slično. Izdvojena sredstva za ovu programsku liniju iznose 15 hiljada EUR.

Privrednici su iskazali veliko interesovanje za predstavljene javne pozive i zatražili dodatne detalje kako bi eventualno mogli da iskoriste podršku Ministarstva ekonomskog razvoja kao i Fonda za inovacije Crne Gore.

