Previranja na evropskom tržištu energenata podigla cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak iznad 109 USD, podstaknute pregovorima u Evropskj uniji (EU) o embargu na rusku naftu i krizom na evropskom tržištu gasa.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 1,88 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 109,33 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,96 USD višoj cijeni, od 108,23 USD, prenosi SEEbiz.

Raspoloženje na tržištima obilježila je i na kraju sedmice zabrinutost za snabdijevanje iz Rusije, zbog pregovora u EU o embargu na rusku naftu.

Moskva je na sankcije, koje su joj već uvele zapadne zemlje, odgovorila zabranom poslovanja s evropskim podružnicama domaćeg gasnog diva Gazproma, a krizu na evropskom tržištu gasa zaoštrila je i ukrajinska blokada važne tranzitne rute za dopremu ruskog gasa.

“Cijene prirodnog gasa u Evropi rastu i to će se nužno preliti i na naftu”, napisao je u bilješci Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Značajniji rast cijena zakočila je zabrinutost zbog slabljenja globalne potražnje, nakon što je Kina ponovo uvela stroge mjere suzbijanja covida-19.

“Trgovci naftom traže tračak svjetla na kraju sumornog kineskog tunela u lockdown-u”, naveo je u bilješci Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

Cijene obuzdava i jači dolar, koji poskupljuje naftu za kupce s drugim valutama, prigušujući potražnju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica iznosila 109,3 USD, što znači da je bila 28 centi veća u odnosu na prethodni radni dan.

