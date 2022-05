Presker: Slovenačke kompanije zainteresovane za investiranje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Slovenija će nastaviti da podržava Crnu Goru u reformskim procesima, poručio je ambasador te države u Podgorici, Gregor Presker i dodao da su slovenačke kompanije zainteresovane za investiranje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, na današnjem sastanku resornog ministra Aleksandra Damjanovića i Preskera ocijenjeno je da su Crna Gora i Slovenija prijateljske države, koje nemaju međusobnih političkih izazova, već sadržajnu saradnju i redovan politički dijalog.

Presker je naglasio spremnost Slovenije da nastavi podršku Crnoj Gori u reformskim procesima.

“On je ukazao da su slovenačke kompanije zainteresovane za investiranje i predočio relevantna iskustva za povoljniji biznis ambijent”, navodi se u saopštenju.

Damjanović je ocijenio da će raditi na jačanju saradnje u oblasti finansija, uz snažniji investicioni ciklus za razvoj države.

Sagovornici su poručili da će se nastaviti jačanje ekonomskih odnosa i kroz članstvo Crne Gore u Centru za izuzetnost u finansijama, a čiji su naredni programi usmjereni na učinkovito upravljanje imovinom.

Na sastanku je istaknuto da će se izazovima u oblasti finansija detaljnije baviti i posredstvom Slovenačkog poslovnog kluba, koji je odlična šansa za direktnu razmjenu iskustava slovenačkih i crnogorskih privrednika.

“Slovenija je jedan od ključnih partnera Crne Gore u oblasti razvojne saradnje, a za projekte u okviru razvojne podrške je uloženo 14,4 miliona EUR od 2008. do 2019. godine”, kaže se u saopštenju.

Presker je najavio da će Slovenija nastaviti da učestvuje u realizaciji projekata u okviru razvojne saradnje, koja je privremeno stopirana tokom protekle dvije godine usljed pandemije virusa korona.

