Preko 22 miliona EUR građana završilo u džepovima vlasnika mHE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iz nevladinih organizacija Eko-tim i WWF Adria negodovali su što crnogorski potrošači od prošle godine kroz račune za struju subvencioniraju rad čak 32 male hidroelektrane (mHE), sa iznosom subvencija preko 22 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Te NVO su navele da je prva mHE počela da radi sredinom 2014. godine i tad su potrošači platili 80 hiljada EUR subvencija, a samo dvije godine kasnije godišnji iznos je premašio dva miliona EUR.

Posljednjih šest godina, građani su višemilionskim iznosima subvencionirali rad malih hidroelektrana, a zauzvrat su dobili zanemarive količine električne energije.

„Ovako visoki iznosi plaćenih subvencija jasno ukazuju da potrošači plaćaju ‘ceh’ pogrešnih politika vlasti, koja je omogućila projekte mHE, a za koje je već potvrđeno da nijesu u javnom, već isključivo u privatnom interesu. Male hidroelektrane ne rješavaju problem manjka električne energije, ali znamo da nepovratno uništavaju crnogorske rijeke i životnu sredinu i ugrožavaju osnovna prava lokalnih zajednica“, naveli su iz Eko-tima i WWF Adrije.

Jedna od osnovnih podsticajnih mjera koju ostvaruju proizvođači električne energije su subvencije koje se dodjeljuju na period od 12 godina.

„To znači da će crnogorski potrošači još godinama subvencionisati proizodnju električne energije iz malih hidroelektrana, uz nemjerljivu štetu prirodi i građanima Crne Gore. Stručnjaci su jasno dokazali da je ranije uspostavljeni sistem podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora društveno-ekonomski neopravdan i finansijski štetan, kako za državu tako i za potrošače električne energije“, navodi se u saopštenju.

Iz tih NVO su pitali hoće li nova vlada nastaviti raditi na ovom problemu i konačno stati na kraj uništavanju naših prirodnih vrijednosti.

