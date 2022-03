Preduzeća spremna da koriste pametne telefone kao POS terminale

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skoro šest od deset mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, spremno je da koristi pametne telefone kao POS terminale, pokazalo je istraživanje kompanije Visa.

Iz kompanije su naveli da su beskontaktna plaćanja trajno uticala na globalnu trgovinu i ponašanje potrošača, pružajući im mogućnost da bezbjedno i sigurno kupuju tokom pandemije koronavirusa.

“Veliki broj građana se izjasnio da više neće kupovati u prodavnicama koje prilikom plaćanja zahtjevaju kontakt sa blagajnikom ili platnim uređajem. Prema posljednjem istraživanju kompanije Visa, Klikom do digitalne trgovine, svako drugo preduzeće kod nas koristi i tradicionalni POS terminal za plaćanje karticama, koji iziskuje unošenje PIN koda”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije Visa su kazali da je ohrabrujuća činjenica da je gotovo šest od deset mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, spremno da koristi nove tehnologije, odnosno da putem mobilne aplikacije prihvata beskontaktna plaćanja.

„Više od 60 odsto ispitanika iz kategorije srednjih i mikro preduzeća, kao i njih 46 odsto iz segmenta malih biznisa, reklo je da bi takva primjena mogla da olakša proces prihvatanja plaćanja njihovoj firmi“, navodi se u saopštenju.

Generalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu, Vladimir Đorđević, saopštio je da treba pohvaliti spremnost lokalnih preduzetnika da usvoje inovativna, praktična rešenja u trenutku kada se sve više potrošača okreće beskontaktnom plaćanju karticama, pametnim telefonima i gedžetima.

On je podsjetio da je Tap to Phone tehnologija, koja transformiše Android pametne telefone sa NFC podrškom u mobilne POS terminale, odnedavno dostupna i u Crnoj Gori, putem CKB GO POS usluge Crnogorske komercijalne banke (CKB) i aplikacije MojPOS Hipotekarne banke.

„Vjerujem da ova tehnologija preduzećima pruža pristupačan, jednostavan i bezbjedan način da prihvate digitalna plaćanja, zadrže konkurentnost u novoj ekonomiji i unaprijede poslovanje. Širom regiona već vidimo pozitivne efekte Tap to Phone tehnologije, prije svega u premošćavanju digitalnog jaza između preduzeća različitih veličina, ali i praćenju novih potreba samih potrošača”, dodao je Đorđević.

Kao benefite koje bi korisnici mogli da imaju od ove metode, u poređenju sa gotovinskim plaćanjem, preduzeća u najvećoj meri navode praktičnost, brzinu u odnosu na druge metode plaćanja, kao i lakoću plaćanja.

S druge strane, mnogi su i dalje skeptični po pitanju dodatnih troškova i činjenice da je u pitanju nova tehnologija sa kojom ni oni, ali ni njihovi kupci, nijesu još dovoljno upoznati.

Istraživanje Klikom do digitalne trgovine je regionalna studija percepcije mikro, malih i srednjih preduzeća koju je kompanija Visa sprovela u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji.

„Zanimljivo je da razmišljanje da će Tap to Phone tehnologija olakšati proces plaćanja raste kako raste i veličina preduzeća, dok u Crnoj Gori prednost upotrebe mobilnog telefona kao POS terminala prepoznaju gotovo u jednakoj mjeri vlasnici srednjih i mikro preduzeća“, objasnili su iz kompaniej Visa.

U cilju podrške sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, Visa je u više od 35 zemalja svijeta uvela Tap to Phone rešenje, koje već funkcioniše na 35 hiljada pametnih uređaja za beskontaktna plaćanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS