Predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija na EXPO Intertraffic u Amsterdamu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Ministarstva kapitalnih investicija, predvođena ministrom Mladenom Bojanićem, prisustvuje međunarodnom sajmu EXPO Intertraffic u Amsterdamu, koji je fokusiran na inovativna rješenja i najbolje prakse za ubrzavanje tranzicije mobilnosti.

Intertraffic Amsterdam, koji je počeo danas, se u proteklih 46 godina pokazao kao primarna platforma za sve profesionalce u saobraćajnoj tehnologiji širom svijeta. Nudi platformu za istraživanje 13 hala sa najnovijim trendovima, proizvodima i uslugama pod jednim krovom.

„Program Intertraffic-a je u potpunosti fokusiran na inovativna rješenja i najbolje prakse za ubrzavanje tranzicije mobilnosti. Konkretna rješenja za rastuće probleme pristupačnosti, bezbjednosti i klime biće podjeljena kroz različite formate kao što su interaktivne prezentacije, radionice, panel diskusije i debate“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Istaknute teme samita, koji traje do petka, su bezbjedno dijeljenje podataka, bezbjednija mobilnost sa vještačkom inteligencijom, korišćenje podataka za borbu protiv gužvi i podsticanje putnika, kreiranje novih uvida u saobraćaj, pametno upravljanje imovinom i optimizacija saobraćaja.

„Mnoge sesije će se fokusirati na uticaj na ponašanje prilikom putovanja, nove načine mobilnosti, integrisane usluge, primjere mobilnosti kao usluge koji se primenjuju u praksi, a sve sa ciljem da se obezbijedi alternativa korišćenju privatnog automobila i da se pomogne u smanjenju zagušenja, emisije CO2 i ograničenja u transportnim kapacitetima“, rekli su iz Ministarstva.

U ponudi je i niz radionica o uticajima Green Deal-a, višestrukoj upotrebi javnog prostora, interakciji između vozila i vozača, kreiranju sljedećih koraka u kooperativnoj automatizovanoj vožnji i raznim novim razvojima u bezbjednosti na putevima i izgradnji puteva.

Posjeta EXPO-u je organizovana u okviru projekta Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta, koji se finansira iz nacionalnog programa IPA CAP 2017.

