Predstavljaju turističku ponudu Crne Gore na sajmu u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, predstavlja crnogorsku turističku ponudu na Međunarodnom sajmu turizma IFT u Beogradu.

Iz NTO su kazali da se sajam održava od danas do nedjelje.

„Ta najznačajnija turistička manifestacija u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope, ove godine održava se pod sloganom Između planina i mora i usmjerena je ka oporavku i obnovi turističkog ambijenta, kao i na promociju i inovacije, koje će oblikovati budućnost turističke industrije“, kaže se u saopštenju.

Delegaciju Crne Gore predvode ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i direktorica NTO Ana Tripković Marković.

Tripković Marković istakla je da je tržište Srbije sa oko pola miliona registrovanih dolazaka i tri miliona noćenja ostvarenih u prethodnoj godini, na prvom mjestu u Crnoj Gori, i to je neki trend koji postoji više godina, ako ne i decenija.

Ona je kazala da je, s tim u vezi, promocija na tom tržištu izuzetno značajna.

„Kao što vidite, NTO je, u saradnji sa partnerima, organizovala zaista reprezentativan nastup i štand“, navela je Tripković Marković.

Ona je rekla da je već prvog dana odziv izuzetan.

Tripković Marković je kazala da su u srijedu imali na ministarskom nivou bilateralne sastanke.

Kako je dodala, pored Milatovića, bila je prisutna i ministarka trgovine, telekomunikacija i turizma Srbije, Tatjana Matić.

Sastanak je, kako je kazala Tripković Marković, protekao u izuzetno konstruktivnoj atmosferi i prenijete su dobre poruke.

„Nakon toga, mi nastavljamo sa promotivnim aktivnostima, sjutra tokom dana imamo B2B radionicu, potpisivanje memoranduma sa TO Srbije.

Ono što nam je važno da su sve turističke organizacije i ono što Crna Gora može da ponudi ravnomjerno zastupljeno“, rekla je Tripković Marković.

Ona je kazala da im je bilo značajno da obezbijede prisustvo i sjevernog regiona i ponuđača iz tog dijela.

Tripković Marković je rekla da tržište Srbije uglavnom gravitira u južnom regionu, prije svega Budvi i Herceg Novom, koji su takođe organizovali zapažene nastupe.

„A mi kao NTO ćemo se potruditi da prikažemo turistima iz Srbije da Crna Gora osim primorja može da ima sjajnu ponudu, najprije što se tiče porodičnog turizma, seoskih domaćinstava, avanturističkog turizma, ali i luksuznog turizma“, istakla je Tripković Marković.

Direktor Lokalne turističke organizacije (TO) Prijestonice Oskar Huter kazao je da ove godine sa posebnom pažnjom na tom tržištu predstavljaju turističku ponudu grada.

„Cijeneći značaj tog emitivnog tržišta, TO Prijestonice predstavlja turističku ponudu našeg grada“, rekao je Huter.

Kako je naveo, Cetinje, koje baštini 70 odsto pokretnog blaga Crne Gore, je gotovo nezaobilazna destinacija za sve turiste koji je posjete.

„Često sam sklon ustvrditi da oni koji ne dođu i ne obiđu Cetinje, gotovo da nijesu u pravom smislu doživljeli naše ljepote i našu državu“, kazao je Huter.

Direktorica marketinga i prodaje u Lazure hotelu u Herceg Novom, Ivana Mancuka, rekla je da im je Srbija prethodne godine bila u top pet tržišta sa kojima su radili, a isto očekuju i ove godine.

Ona je kazala da imaju dobru saradnju sa turističkim agencijama i turoperatorima u Srbiji, ali i isto tako jako puno individualnih gostiju koji dolaze kod njih.

„Pored toga što očekujemo veliki broj posjetilaca i individualnih gostiju, isto tako ćemo sudjelovati u B2B radionicama sa turističkim agencijama i turoperatorima i naglasila bih da smo za sve goste iz Srbije koji će dolaziti na naš štand pripremili posebnu ponudu – imamo male flajere s deset odsto popusta na redovne cijene koje inače gosti ostvaruju“, rekla je Mancuka.

Ona je pozvala sve koji planiraju da dođu u Crnu Goru i Herceg Novi da dođu do njih da im uruče vaučer kako bi ostvarili popust.

Ivana Bulatović iz lokalne turističke organizacije Kolašina istakla je da im je veliko zadovoljstvo što su u prilici da i ove godine predstave ponudu tog grada.

Ona je kazala da imaju jako veliki broj gostiju iz regiona i da, između ostalog, gosti iz Srbije pokazuju sve više interesovanja za boravak u Kolašinu, kako zbog zimskog turizma i ponude skijališta, tako i zbog ponude koju imaju tokom ljeta.

Bulatović je rekla da je Kolašin idealna destinacija za ljubitelje aktivnog turizma.

„Ostvarili smo mnogobrojne kontakte i mnogo njih pokazuje interesovanje za ovu destinaciju. Sjutra ćemo učestvovati na B2B radionici sa turističkim agenijama iz Srbije, istakla je Bulatović.

Iz NTO su kazali da na crnogorskom štandu svoju ponudu predstavlja i nacionalna avio kompanija Air Montenegro.

Sejls menadžer Air Montenegra za Srbiju, Đurđica Vinčić Tomić, rekla je da je ta kompanija posjetiocima sajma, ali i svim klijentima i turističkim agencijama povodom promocije na sajmu, postavila novu promotivnu tarifu za sve klijente.

„Promotivne cijene u iznosu od 90 EUR odnose se na polaske iz Podogorice i Tivta ka Beogradu i naravno, za polaske iz Beograda ka Podgorici i Tivtu, za putovanja od 10. aprila do 10. juna“, istakla je Vinčić Tomić.

Kako je saopšteno, Tripković Marković i direktorica TO Srbije sjutra će potpisati protokol o saradnji.

„Istog dana u saradnji sa Asocijacijom turističkih agencija Srbije (YUTA), NTO će organizovati B2B radionicu za turističke agencije iz Srbije i turističku privredu Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da su lokalne turističke organizacije pripremile bogat kulturno umjetnički program za posjetioce crnogorskog štanda.

Kako su naveli, u organizaciji TO Kotor, Tivat i Herceg Novi, u subotu će biće organizovan događaj pod nazivom Gušti Boke na kojem će posjetioci imati priliku da degustiraju bokeške specijalitete i uživaju u koncertu klape Castel Nuovo iz Herceg Novog.

„U sklopu promocije Boke, crnogorski štand posjetiće predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić sa saradnicima“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na štandu NTO posjetiocima sajma ponudu i kalendar manifestacija predstaviće i turističke organizacije Ulcinja, Podgorice, Gusinja, Berana, Rožaja, Bijelog Polja, Kolašina, Pljevalja, Andrijevice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja.

Iz NTO su kazali da će novitete za aktuelnu sezonu predstaviti nacionalna avio kompanija Air Montenegro, Aerodromi Crne Gore, Skijališta Crne Gore, hotelski rizort Lazure & Marinas i Huma Kotor Bay Hotel & Villas.

„Pored tih učesnika, lokalne turističke organizacije Budve i Bara i HG Budvanska Rivijera u okviru posebnih štandova, predstaviće svoju ponudu. Za posjetioce sajma su pripremili bogat kulturno zabavni program“, navodi se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da će međunarodni turistički sajam IFT ove godine okupiti više od 900 izlagača iz 50 zemalja.

Navodi se da učestvuju Grčka, Turska, Crna Gora, Egipat, Bugarska, Rusija, Sjeverna Makedonija, Tunis, Rumunija, Mađarska, Slovačka i Malezija.

Iz NTO su kazali da se očekuje da će sajam posjetiti oko 65 hiljada posjetilaca.

„Slogan ovogodišnjeg sajma Između planina i mora poziva ljubitelje putovanja da prema svojim afinitetima, iz bogate sajamske ponude, odaberu između tradicionalno aktuelnih morskih destinacija ili planinskog turizma i aktivnih tura“, zaključuje se u saopštenju.

