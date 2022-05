Predstavljaju svoje proizvode u Delti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica, u saradnji sa TC Delta City i marketinškom agencijom Strategist nastavlja da realizuje projekat podrške kreativnom preduzetništvu, pri čemu će se tokom ovog mjeseca predstaviti Shtrikarica.

Shtrikarica će svoje proizvode predstaviti na centralnom štandu u TC Delta city.

Iz PG Biroa je saopšteno da je Shtrikarica crnogorski brend heklanih torbi od recikliranih materijala.

“Ideja o pokretanju brenda pojavila se 2018. godine, između majke i kćerke Tatjane i Jovane kada su odlučile da proizvodima koje su kreirale i izrađivale za ličnu upotrebu daju veći smisao. Ostajući vjerne tradiciji, učenjima i posvećenošću, sve Shtrikarica proizvode ručno izrađuju koristeći se finim predivima, pogodnim za planetu”, navodi se u saopštenju.

Iz PG Biroa je saopšteno da se izrađuju od pamučnih traka, materijala dobijenih recikliranjem pamuka. Kako se radi o kvalitetnim i izdržljivim materijalima garancija na iste je neograničena.

Dio ponude su okrugle Imany torbe, pravougaone Daly i torbe izrađene Ratan tehnikom, istoimenog naziva.

“Shtrikarica je učestvovala i na najvećoj svjetskoj izložbi Expo Dubai 2022, predstavila sebe, svoje proizvode i tradiciju ručne izrade proizvoda, prenošenu kroz generacije. U ručno heklane torbe utkan je i dio duše njihovih proizvođača, što se može vidjeti po finalnom proizvodu, kao i iskustvima i rezultatima koje ovaj brend ostvaruje”, rekli su iz PG Biroa.

Kroz ovogodišnji konkurs za kreativne preduzetnike, široj javnosti svoju ponudu predstavili su domaći brendovi Drvce dizajn, GuGu marame za dojenje, Duga Toys i Winner Group.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS