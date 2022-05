Pozvali zainteresovane da se prijave za sezonske poslove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nevladina organizacija (NVO) Ugostitelji Crne Gore pozvali su sve zainteresovane državljane Crne Gore, kao i Ukrajine i Rusije da se prijave za sezonske poslove na primorju.

Iz te NVO su rekli da je turizam glavna privredna grana naše zemlje, a i ove godine, uprkos dešavanjima i posljedicama rusko-ukrajinskog rata, očekuju dobru posjetu.

“Poznato je da rast broja turista ne prati rast interosovanja domaće radne snage za sezonskim poslovima, zbog čega određeni broj radnika moramo da „uvozimo“. Iako nam je prioritet da zaposlimo domaće radnike, prinuđeni smo da zapošljavamo strance, a ove godine prioritet ćemo dati državljanima Ukrajine i Rusije, koji su zbog rata morali napustiti svoje zemlje”, navodi se u saopštenju.

Iz te NVO su rekli da na taj način žele da iskažu solidarnost prema državljanima ove dvije zemlje i daju im priliku za zaposlenje u Crnoj Gori, u kojoj su našli utočiste od rata.

NVO Ugostitelji Crne Gore oformili su viber grupu koja broji više od pet hljada hiljada članova, a u kojoj se objavljuju slobodna radna mjesta.

“Pozivamo sve zainteresovane da se priključe viber grupi https://invite.viber.com/?g2=AQBKwb0gwT1EMk0RvBEY9db22h3 ooFs95VVDun6gdWQSvnuffOpI3lZDEwGlxTx1 kako bi bili u toku sa oglasima za posao na našem primorju”, precizira se u saopštenju.

Takođe, i ove godine žele da pozovu sve mlade ljude, posebno studente, a koji žele da rade u ugostiteljstvu i hotelijerstvu da se prijave na oglase i tako dobuju priliku da rade i zarade.

NVO Ugostitelji Crne Gore ostvarila je značajne rezultate u cilju unapređenja zapošljavanja u Crnoj Gori, a preko njihove viber grupe već su zaposlili više od dvije hiljade ljudi.

