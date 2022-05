Podgorica, (MINA-BUSINESSS) – Građanska inicijativa 21. maj je u kontinuitetu upozoravala na neodrživost i avanturizam ekonomske politike bivše vlade, saopštili su njeni predstavnici i dodali da je sada potrebna sanacija javnih finansija i ispitivanje pravne odgovornosti ključnih aktera programa Evropa sad.

Član Koordinacionog odbora GI 21.maj, Andrej Nedović, kazao je da parlament na prethodnoj sjednici usvojio tehnički rebalans budžeta za ovu godinu, pri čemu je ministar finansija, Aleksandar Damjanović, otkrio da je neophodno novo zaduženje zbog posljedica programa Evropa sad.

Istovremeno je, kako je rekao, objelodanjeno da je rezerva budžeta sa planiranih 67 miliona EUR spala na 5,7 miliona EUR, dok su budžeti lokalnih samouprava izgubili skoro tri miliona EUR.

“Očigledno je već sada da su ministri finansija i ekonomije u vladi bivšeg premijera Zdravka Krivokapića bjesomučno i demagoški trošili javna sredstva, dok su paralelno kreirali fiktivne cifre na prihodnoj strani budžeta”, dodao je Nedović u saopštenju.

On tvrdi da je već sada izvjesno da će takva neodgovorna politika skupo koštati javne finansije u tekućoj budžetskoj godini.

“Vrijedi još jednom istaći da političku odgovornost za podršku kladioničarskoj ekonomskoj politici naročito snosi Dritan Abazović i njegovi poslanici, kao i svi predstavnici partija koji su zdušno podržali program sarkastičnog naziva”, naveo je Nedović.

On je napomenuo da osim opravdane potrebe da se poveća minimalna zarada “propali projekat bivše vlade gotovo da nije sadržao ni jednu razumnu i ekonomski održivu mjeru”.

“Sada je već izvjesno da je nužna sanacija javnih finansija, hitno stvaranje privlačnog investicionog ambijenta, ali i ispitivanje pravne odgovornosti ključnih aktera programa Evropa sad”, zaključio je Nedović.

